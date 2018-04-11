نظام الأسد يصف التهديدات الأمريكية باستهداف سوريا بـ “التصعيد الأرعن”

دمشق: وصف نظام الأسد الأربعاء التهديدات الأمريكية باستهداف سوريا بـ “التصعيد الأرعن” بعد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الصواريخ “قادمة” لضرب سوريا، على خلفية تقارير حول هجوم كيميائي في مدينة دوما.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية التابعة للنظام (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة خارجية النظام “لا نستغرب مثل هذا التصعيد الأرعن من نظام كنظام الولايات المتحدة رعى وما زال الإرهاب في سوريا، وليس غريباً عليه أبداً أن يساند الإرهابيين في الغوطة ويرعى فبركاتهم وأكاذيبهم لاستخدامها كذريعة لاستهداف سوريا”. (أ ف ب).