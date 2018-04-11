تحذير شركات الطيران من احتمال حصول غارات على سوريا

باريس: قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية الاربعاء انها عدلت مسارات رحلاتها المتجهة اساسا الى بيروت وتل ابيب، وذلك بعد تحذير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من احتمال شن غارات على سوريا.

واوضحت الشركة “ان اير فرنس اخذت في الاعتبار معلومات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وعدلت خطط رحلاتها على الخطوط المعنية اساسا بيروت وتل ابيب” مضيفة ان “ادارة السلامة في الشركة تتابع من كثب تطور الاحداث”.

وقال متحدث باسم الوكالة الأوروبية لفرانس برس ان الوكالة “ابلغت أمس (الثلاثاء) الدول الاعضاء في الوكالة الاوروبية لسلامة الطيران والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية باحتمال شن غارات جوية على سوريا بصواريخ جو-ارض او عابرة للقارات في الساعات ال 72 القادمة، بداية من أمس، واحتمال حدوث اضطرابات مؤقتة في اجهزة (توجيه) الملاحة”.

وبالتالي فان المنظمة دعت الشركات الى اخذ هذه العناصر “في الاعتبار لدى اعداد خطط رحلات الطيران باتجاه شرق المتوسط وفي منطقة المراقبة الجوية شرق المتوسط/نيقوسيا”.

ولوحت دول غربية وفي طليعتها الولايات المتحدة، بشن عمل عسكري وشيك ضد سوريا وذلك بداعي الرد على هجوم كيميائي مفترض لجيش النظام السوري على معقل المعارضة المسلحة في دوما قرب دمشق.

ونفى النظام السوري اي مسؤولية في الهجوم المفترض.(وكالات).