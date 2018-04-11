إسرائيل تحذر من أي هجوم إيراني محتمل: سنسقط الأسد ونظامه

لندن-”القدس العربي”:

قالت صحيفة معاريف على لسان مسؤولين كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي إن “نظام الأسد والأسد نفسه سيزولان من الخارطة والعالم إذا حاول الإيرانيون ضرب إسرائيل أو مصالحها من أراضي سورية”.

وتتوقع اسرائيل عقب إعلان إيران أنها سترد على الضربة التي نفذتها إسرائيل في سورية، في الهجوم المنسوب لها على قاعدة االجوية التيفور، أن تحاول إيران الرد على الهجوم بمنظومات أسلحة إيرانية نقلت إلى سوريا، أو بمنظومات أسلحة خاصة بقوات النظام السوري.

وفي تصريحات سابقة كان وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أكد، أن “إسرائيل لن تسمح بترسيخ التواجد الإيراني في سورية، مهما كان الثمن.

لأنه سيكون بمثابة “الموافقة على طوق خانق على عنق إسرائيل، وهذا ما لن تسمح به تل ابيب .

كما ذهبت الصحيفة الى ان إسرائيل تعتقد وتأمل أن المواجهة مع إيران والأسد لن ينضم لها حزب الله بالضرورة.