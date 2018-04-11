توقعات بضربة عسكرية على نطاق واسع في سوريا .. وأعضاء بالكونغرس يطالبون ترامب بالدبلوماسية

لندن-”القدس العربي”:

توقع مسؤولون في الادارة الأمريكية حسبما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز″ بأن أي ضربة جديدة ضد سوريا ستكون على نطاق أوسع من تلك التي استهدفت مطار “الشعيرات”، قبل عام والتي تتمثل بضرب أكثر من هدف واحد واستمرار الضربات لأكثر من مجرد يوم.

وتقول الصحيفة في تقرير لها ان قوات النظام السوري تملك قدرات جوية وصاروخية تجعلها قادرة على إسقاط طائرات عسكرية وإن ارسال طائرات حربية من أجل ضرب الحقول الجوية السورية أو منشآت أخري يعتبر مخاطرة؛ اذ أن اسقاط طيار قد يؤدي الى تصعيد الازمة.

ولفت التقرير الى ان بعض أعضاء الكونغرس طالبو ترامب في بيان لهم إلى “الانخراط مع الحلفاء وتطبيق الحظر الدولي على استخدام الاسلحة الكيماوية دبلوماسياً”، وليس من خلال استخدام القوة العسكرية.

حيث شدد عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي السيناتور “تيم كين” على أن ترامب يحتاج الى اذن من الكونغرس قبل القيام بأي عمل، مشيرا الى أن ترامب “رئيس وليس ملك” وعلى الكونغرس أن يتوقف عن اعطائه “شيكاً على بياض” لشن الحروب “ضد أي طرف في اي مكان.”