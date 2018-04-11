فلسطيني يسمي مولودته “مسيرة العودة” دعما للحراك الشعبي على حدود غزة

خان يونس : أطلق فلسطيني من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، على مولودته اسم “مسيرة العودة”، “تيمنًا ودعمًا” للحراك الشعبي الفلسطيني الذي يحمل نفس الاسم، وبدأ قبل نحو أسبوعين قرب السياج الحدودي شرقي القطاع.

وقال محمد النجار والد الطفلة لوكالة الأناضول، اليوم الأربعاء:” أطلقت اسم (مسيرة العودة) على مولودتي، التي ولدت في الثامن من الشهر الحالي، بمستشفى التحرير في خان يونس، داعمًا لاستمرار مسيرات العودة”.

وأضاف النجار:” نحن لنا حقوق مسلوبة نطالب بها بشكل سلمي، من خلال مسيرة العودة الكُبرى على حدود قطاع غزة، والتي يشارك بها الكل الفلسطيني وأنا واحد منهم، حيث أشارك يوميًا في التظاهرات قرب السياج شرقي خان يونس″.

وتابع:” تأثرت كثيرًا في الأحداث وانخرطت بها ولن نتوقف، وكان هذا من أحد أهم الأسباب لتسمية مولدتي (مسيرة العودة)، للتأكيد على حق العودة وتمسكنا بحقوقنا وعودتنا لأرضنا، والاستمرار في نضالنا”.

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات “العودة” السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين، منذ بداية المسيرات إلى 32 شهيدًا، و3080 جريحا.(الأناضول).