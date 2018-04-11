بعد “ريمونتادا’’ روما.. هل يحقق اليوفي المعجزة أمام الريال؟

باريس – “القدس العربي” – آدم جابر

توقفت غالبية الصحف الفرنسية الصادرة، الأربعاء، في مقدمتها صحيفة’’ لكيب’’ الرياضية ذائعة الصيت، عند الفوز’’ التاريخي’’ الذي حققه نادي روما الايطالي، ليلة الثلاثاء، على ملعبه’’ الأوليمبيكو’’ ضد ضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية دون رد، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد أن خسر الطليان ذهابا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف من قبل أصدقاء ميسي.

صورة قائد روما ديروسي تصدرت غلاف ’’لكيب’’ ، معنوة بالعريض: ’’ رومانتادا’’ ، مشيرة إلى أن روما أذاق برشلونة من نفس الكأس التي أذاقها الكاتلان الموسم الماضي للاعبي باريس سان جرمان الفرنسي، عند ما فازوا عليهم بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، محقيين ’’ريمونتادا’’ تاريخية، بعد أن خسروا برباعية نظيفة في باريس.

وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن’’ ليلة ساحرة في روما’’، قائلة إنها كانت أمسية’’ الريمونتا’’ أي ’’الريمونتادا’’ بالإيطالية، حيث نحج الطليان في تحقيق المستحيل. كما نوهت إلى الأداء الرائع الذي قدمه مهاجم نادي العاصمة الإيطالية أدين دزيكو، معتبرة أن الأخير كان ’’هائلا’’، بتسجيله للهدف الأول لفريقه و تحصله على ضربة الجزاء التي سجل منها قائد الفريق ديروسي الهدف الثاني.

أما عن مباراة أمسية الليلة التي ستجمع الفريق الايطالي الآخر يوفنتوس ضد مضيفه ريال مدريد الاسباني، فقالت ’’لكيب’’ إن لاعبي السيدة العجوز بحاجة إلى ’’معجزة’’ لتخطي عقبة المرينغي، الذي فاز عليهم في مباراة الذهاب بعقر دارهم بثلاثية نظيفة سجل منها الدون رونالدو هدفين، أحدهما بمقصية خرافية لا زالت وسائل الإعلام وعشاق كرة القدم يتحدثون عنه، وصنف الهدف كأحد أجمل الأهداف في تاريخ ’’الشامبيونسليغ’’

كما توقفت ’’لكيب’’ أيضا عند المباراة الثانية، في أمسية الثلاثاء، التي جمعت بين مانشستر سيتي و ضيفه ليفربول الانجلزيين، وأسفرت عن تأهل أصدقاء المبدع المصري محمد صلاح إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وعنونت الصحيفة : ’’ السيتي يسقط أحمرا’’. وقالت لكيب إن الردز ليفربول كان رائعا و قويا في مباراتي الذهاب التي فاز بها على أرضه بثلاثية دون رد والإياب التي فاز بها بنتيجة 2-1 على ملعب السيتي زنس.