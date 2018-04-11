الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا وزارة الدفاع السعودية في الرياض-(فيديو)

الرياض: قال تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي اليمنية المسلحة على “تويتر” إن الحوثيين استهدفوا وزارة الدفاع السعودية في الرياض بصواريخ باليستية اليوم الأربعاء.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار. وقالت وسائل إعلام رسمية سعودية إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا فوق العاصمة.

ودوّت أصوات ثلاثة انفجارات في اجواء الرياض مساء الاربعاء يرجح انها ناتجة من صواريخ قد تكون القوات الجوية السعودية اعترضتها فوق العاصمة، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وصدر بيان عن التحالف بقيادة السعودية يقول إن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا فوق نجران جنوب المملكة .(وكالات.)