قطريون يقارنون بين “تقدير” ترامب لأمير قطر وتعامله مع بن سلمان في البيت الأبيض

الدوحة ـ “القدس العربي” – إسماعيل طلاي:

قارن ناشطون قطريون و عرب على مواقع التواصل الاجتماعي بين استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والثناء الذي حظي به من تقدير لقيادته، وثناء على حب القطريين والمقيمين له، في مقابل الاستقبال الذي خصّثه الرئيس ترامب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقائهما مؤخراً.

ونشر مغرّدون عبر “تويتر” صورتين عن اللقاءين، يظهر فيها أمير قطر وهو يشدّ يد ترامب بإحكام ونظرة ثاقبة تعكس شعورا بالثقة، في مقابل صورة لولي العهد السعودي، وقدا بدا عليه الانزعاج لحظة تعليق على ترامب على الأموال التي حصل عليها من السعودية، قائلاً له “طبعا هذا مجرد فتات بالنسبة لكم!”.

وعلق حساب “محبو قطر” على خطاب أمير قطر خلاله لقائه مع ترامب، بالقول: “الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، يتحدث إلى الرئيس ترمب في البيت الأبيض. كان لافتاً استخدام الأمير ليديه أثناء الحديث بطريقة اتصالية تجعل رسالته أقوى وأكثر تأثيراً،وهي مهارة يفتقر إليها كثير من الساسة، بمن فيهم ذلك الذي اشترى وباع قبل أيام في المكان نفسه، واتخذ منه ترمب لوحة إيضاح!”.

وقال المغرد محمد هنيد: ” جريء وشجاع أن يرد أمير قطر مباشرة وفورا على اتهام السمسار ترمب لدولته بتمويل الإرهاب”.

وتعقيباً على تصريحات الرئيس ترامب وامتداحه للشيخ تميم بن حمد، علّق الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر على حسابه الرسمي، قائلاً: “الرئيس الأمريكي ترمب: أمير قطر يحظى بشعبية كبيرة بين شعبه وشعوب المنطقة ..ولماذا لا يحب أهل قطر أميراً يحبهم ، أمير يحترم كبيرهم ويعطف على صغيرهم ، ويحمي كرامتهم؟ لماذا لا نعشقه ونفديه بأرواحنا ..”.

مجلس الوزراء القطري: محادثات تميم وترامب عزّزت الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب

على الجانب الآخر، أكد مجلس الوزراء القطري ثقته بأن العلاقات القطرية الأميركية ستشهد تطورات إيجابية خلال الفترة القادمة، في ضوء نتائج زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المتواصلة للولايات المتحدة الأميركية.

ولدى اجتماعه الأربعاء برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بمقره في الديوان الأميري، رحّب مجلس الوزراء القطري “بنتائج الزيارة الرسمية للشيخ تميم بن حمد آل إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة”، مؤكدا أن مباحثات أمير قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولقاءات تميم بن حمد خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين “قد عززت العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين وفتحت أمامها آفاقا جديدة ودعمت التعاون الاستراتيجي القائم بينهما، خاصة في مجال جهودهما المشتركة لمكافحة الإرهاب”.

وأعرب المجلس عن ثقته بأنه وفي ضوء نتائج هذه الزيارة الهامة وفي ضوء الحوار الاستراتيجي المستمر بين البلدين فإن العلاقات القطرية الأمريكية ستشهد خلال الفترة القادمة المزيد من التطورات الإيجابية في مختلف المجالات لمصلحة شعبيهما ولمصلحة السلام والاستقرار والأمن إقليميا ودوليا.

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: قطر شريك استراتيجي ذو قيمة عالية

من جانبها، قالت هيذر نويرت، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية إن “قطر شريك استراتيجي ذو قيمة عالية للولايات المتحدة وصديق لها أيضا. منذ الحوار الاستراتيجي وبناء على مذكرة التفاهم الخاصة بمكافحة الإرهاب في يوليو 2017، واصلت قطر تعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب وتمويله”.

الصحف القطرية: ترامب قدم شهادة لصالح الدوحة

هذا، وقد رحّبت وسائل الإعلام القطرية بنتائج لقاء القمة بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس دونالد ترامب. وقالت صحيفة “الوطن” إن ثناء الرئيس الأمريكي على جهود أمير قطر في الحفاظ على الوحدة الخليجية، وقوله إن الشيخ تميم “صديق رائع.. نعمل معا بشكل جيد” يمثلان شهادة كبرى على سياسات القيادة القطرية الرشيدة، في مواجهة مؤامرات دول الحصار، التي لم تفتأ تضع العراقيل وتنسج أحابيل المخططات الشريرة، لنسف الوحدة الخليجية، وتشتيت أبناء اللحمة الواحدة، غير آبهة بصلات الدم والقربى والتاريخ المشترك لشعوب الخليج العربي، بينما كانت قطر وبتوجيهات أميرها الحكيمة تقود سفينة الخليج بصبر وعزيمة وحكمة لأجل الوصول بالشعوب الخليجية لبر آمن.

وقالت صحيفة “العرب” إن عبارات الرئيس الأمريكي أثناء استقباله أمير قطر “عكست المكانة الكبيرة للشيخ تميم بن حمد، ومدى تفهّم البيت الأبيض للسياسة العقلانية التي تنتهجها الدوحة على مختلف الأصعدة، وحمل مضمون تلك العبارات أكثر من رسالة، بعد أن وصف ترامب أمير قطر بـ “الصديق والرجل الذي يحبه شعبه”، مؤكداً أنه يعمل على عودة الوحدة إلى الخليج، وأن علاقات بلاده تسير بشكل ممتاز مع الدوحة”.

واعتبرت صحيفة “الشرق” أنه رغم عدم تناول أمير قطر والرئيس الأميركي للأزمة الخليجية بشكل مباشر، إلا أن الحراك الذي قامت به قطر على كافة المستويات في الولايات المتحدة نجح في إماطة اللثام عن الحقيقة الناصعة وبيان من هو الطرف الذي يفتعل الأزمات في منطقة الخليج ومن الذي يقف وراء الأزمة منذ البداية ولماذا. وعلقت الصحيفة بالقول: “بقدر ما هي خطوة مهمة لتبرئة ساحة قطر بقدر ما تحمل هذه الخطوة الأمل في إنهاء الأزمة الخليجية، حيث تحمل مفتاح الحل بتحديد من أين بدأت الأزمة وكيف تنتهي، وهو ما تحرص عليه قطر بما يحفظ سيادتها”.