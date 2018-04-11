كبير مستشاري المرشد الإيراني “يتجول” في الغوطة الشرقية-(فيديو)

أنقرة: نقل التلفزيون الرسمي للنظام السوري عن علي أكبر ولايتي كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني على خامنئي قوله اليوم الأربعاء إن طهران ستقف بجانب دمشق ضد أي عدوان أجنبي فيما بدا أنه رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضربة جوية محتملة في سوريا.

وقال ولايتي لتلفزيون النظام أثناء زيارته الغوطة الشرقية بسوريا انهم سيقفون بجانب النظام ضد أي عدوان أجنبي، وان إيران تدعم النظام في سوريا في الحرب ضد أمريكا والنظام الصهيوني”.(وكالات).