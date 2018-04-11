“لوموند”: خليفة حفتر في مستشفى باريسي نتيجة سكتة دماغية

باريس –”القدس العربي ” آدم جابر:

كشفت صحيفة “لوموند ” الفرنسية أن المشير خليفة حفتر، دخل أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، قادما من الأردن بعد أن قرر الأطباء هناك نقله إلى باريس.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن حفتر، البالغ من العمر 74 عاما، كان ضحية لسكتة دماغية أوجبت نقله سريعا من العاصمة الأردنية عمان إلى باريس.

وأوضحت “لوموند “أن وجود حفتر في باريس، الذي أكدته عدة مصادر للصحيفة، لايزال حتى الوقت الراهن سرياً وحساساً لأن صحته تمثل قضية سياسية وعسكرية في ليبيا.