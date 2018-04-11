التحالف العربي: اسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه جازان ومطار أبها السعوديين

الرياض: أعلن “التحالف العربي”، اليوم الأربعاء، اسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة “أنصار الله” الحوثية باتجاه مدينة جازان ومطار أبها جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنه “في تمام الساعة (0740) بالتوقيت المحلي من صباح اليوم رصدت منظومة الدفاع الجوي الخاصة بحماية مطار أبها جسم غير معرف باتجاه مطار أبها الدولي وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره “، بحسب موقع 24الإخباري السعودي.

وتابع “تم في حينه إغلاق حركة الملاحة الجوية بما يتوافق مع قوانين الطيران العالمي، ومن ثم عادت الحركة الجوية من وإلى المطار لطبيعتها”.

وذكر العقيد المالكي أنه “من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف المطار المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وأفاد “أنه في تم الساعة 0730 صباحا، تم رصد جسم غير معروف باتجاه احد الاعيان بمدينة جازان،وتم التعامل معه بوسائل الدفاع الجوي وتدميره دون وقوع أي خسائر . وتبين من خلال فحص حطام الجسم من قبل المتخصصين من قوات التحالف المشتركة تطابق اجزاء الحطام مع الطائرة بدون طيار التي حاولت استهداف مطار ابها” .

كانت قناة “المسيرة” الفضائية الناطقة باسم الحوثين، قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن “سلاح الجو المسير (التابع للجماعة)، شن غارات جوية على مطار أبها وشركة أرامكو في العمق السعودي”.(د ب ا).