رئيسة وزراء بريطانيا “مصدومة” من الفيتو الروسي بشأن سوريا

لندن: انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، استخدام روسيا “الصادم” للفيتو ضد قرار لمجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وقالت ماي “لقد صدمني ذلك، ولكنني لست متفاجئة”.

ولجأت روسيا، الثلاثاء، إلى الفيتو ضد مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة لإعادة تشكيل “آلية تحقيق دولية مشتركة” للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا وتحديد المسؤولين عنها.

كما رفضت واشنطن بدورها مشروع قرار روسي يتعلق بالهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وأضافت ماي “نعمل مع حلفائنا وشركائنا لنصل بسرعة إلى تفاهم حول ما حدث على الأرض. وجميع المؤشرات تدل على أن النظام السوري مسؤول”.

واعتبرت أن “استخدام الأسلحة الكيميائية لا يمكن أن يمر بدون محاسبة .. سنعمل مع حلفائنا المقربين على كيفية ضمان محاسبة المسؤولين”.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وماي، مكالمة هاتفية مشتركة، الثلاثاء، لمناقشة رد المجتمع الدولي على الهجوم المفترض.

(أ ف ب)