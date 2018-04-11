المري يطالب رئيس مجلس حقوق الإنسان بالتدخل لتعويض المتضررين من حصار قطر

الدوحة -”القدس العربي” -إسماعيل طلاي:

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر علي بن صميخ المري، رئيس مجلس حقوق الإنسان فيجوسلاف سوك بضرورة التدخل العاجل للمجلس لإنهاء انتهاكات الحصار على دولة قطر والعمل على تفعيل سبل تعويض المتضررين عن الحصار وجبر ضررهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المري مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف، حيث تباحثا تداعيات الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان، حيث قدم المري شرحاً حول آخر مستجدات انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة جراء الحصار.

وأكد المري خلال الاجتماع أن كافة البعثات والمنظمات الدولية والمسؤولين الدوليين في مجال حقوق الإنسان والجهات التي وقفت على تلك الانتهاكات أجرت مقابلات مباشرة مع ضحايا الحصار وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك على أن الإجراءات التعسفية آحادية الجانب التي تمارسها دول الحصار أثرت بشكل مباشر على حقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجلس التعاون.

وأبدى المري استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان في كل ما من شأنه يحفظ كرامة الإنسان والمساهمة في وضع المجلس على حقيقة تأثير الأزمة الخليجية على حياة الناس في المنطقة بالتقارير والشهادات الموثقة لديها منذ بداية الحصار على قطر.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين مدعومة بمصر حصارا منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي، آثار انتقادات العديد من الدول والمنظمات الحقوقية، بسبب الانتهاكات التي تسبب فيها. وتقدم مايزيد عن 4 آلاف شخص بشكاوى موثقة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الأزمة للمطالبة بالتحرك على مستوى الآليات القانونية والحقوقية الدولية لإنصافهم.

ورغم تأكيد المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ان الحصار تسبب في إجراءات تعسفية وتمييزية، لم تبد دول الحصار اي نية لوقفه، فيما تظل الأنظار تترقب ما يمكن أن يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوط على رباعي الحصار لإنهاء أسوء أزمة سياسية تعرفها منطقة الخليج منذ غزو العراق عام 2003.