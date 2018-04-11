مسؤولون أمريكيون: النظام السوري ينقل عتادا جويا قبل ضربات أمريكية محتملة

واشنطن: قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن جيش النظام السوري نقل بعض عتاده الجوي لتجنب آثار أي ضربات صاروخية محتملة وذلك في الوقت الذي صعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته بعمل عسكري في سوريا.

ولم يدل المسؤولون بتعليقات أخرى ولم يتضح إن كانت الخطوات السورية ستؤثر على التخطيط العسكري الأمريكي لأي عمل محتمل في سوريا بسبب هجوم يشتبه أنه كان بالغاز.

وكان ترامب كتب في تغريدة على تويتر، صباح الأربعاء، أن الصواريخ “قادمة” إلى سوريا، ودعا روسيا إلى “الاستعداد”.

وتوقع مسؤولون أمريكيون حسبما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز″ بأن أي ضربة جديدة ضد سوريا ستكون على نطاق أوسع من تلك التي استهدفت مطار “الشعيرات”، قبل عام والتي تتمثل بضرب أكثر من هدف واحد واستمرار الضربات لأكثر من مجرد يوم.

(وكالات)