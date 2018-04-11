تقارير تتحدث عن لقاء بن سلمان مع خليفة حفتر في باريس

“القدس العربي”: ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ” الجيش الوطني الليبي”، في اجتماع غير معلن بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووفقاً للتقارير فقد جرى اللقاء الذي استمر لحوالي ساعتين بفندق جورج الخامس في باريس، حيث تناول الوضع الإقليمي والأمني في ليبيا وخاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وكانت صحيفتا “لوموند” الفرنسية و”ريبوبليكا” الإيطالية نقلتا عن مصادر ليبية أنباء تعرض حفتر لجلطة دماغية، إلا أن مسؤولا ليبيا رفض التعليق على هذه التقارير ووصفها بأنها مجرد “تفاهة وتهريج”.