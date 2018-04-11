كين يضيف هدفا إلى رصيده بعد قبول طعن توتنهام ويواصل مطاردة صلاح

لندن: أحتسب هدف فوز توتنهام هوتسبير 2-1 على ستوك سيتي في الجولة الماضية بالدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم لصالح هاري كين بعد قبول طعن النادي. وبهذا يرفع كين رصيده إلى 25 هدفا في الدوري وعزز قرار لجنة التصديق على الأهداف بالدوري الممتاز فرصه في الحصول على لقب هداف المسابقة للعام الثالث على التوالي. ويتصدر المصري المتألق محمد صلاح مهاجم ليفربول قائمة الهدافين ولديه 29 هدفا هذا الموسم.

كان الهدف الثاني لتوتنهام أمام ستوك احتسب في البداية للاعب الوسط كريستيان إريكسن لكن النادي اللندني قال في طلب الاستئناف إن اللاعب الدنمركي نفذ ركلة حرة في الدقيقة 63 ولمست الكرة كتف كين في طريقها للشباك.

وأقرت لجنة من ثلاثة أعضاء بأن الهدف من نصيب كين بعد الأخذ بشهادة اللاعب ومراجعة لقطة الهدف.(رويترز).