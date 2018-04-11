بوتين يدعو نتنياهو لتجنب خطوات قد تزيد من زعزعة استقرار سوريا

موسكو: دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء ، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تجنب أي خطوات قد تزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا وتهدد أمنها.

وذكرت وكالة تاس أن بوتين ونتنياهو بحثا في الاتصال الهاتفي الوضع في سوريا وملابسات الضربة الإسرائيلية على مطار التيفور السوري.

وقال المكتب الصحافي الرئاسي “جرت محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ناقش خلالها الجانبان القضية السورية، بما في ذلك الضربات الصاروخية الأخيرة التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي على مطار التيفور في محافظة حمص. وشدد فلاديمير بوتين على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا وحث إسرائيل على الامتناع عن أي تحركات تزيد من زعزعة استقرار الوضع في البلاد وتشكل تهديدا لأمنها “.

يشار إلى أن سوريا وروسيا ذكرتا أن سلاح الجوي الإسرائيلي شن هجوما، يوم الإثنين الماضي، وأسفر عن سقوط قتلى من قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معه.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى موسكو على خلفية الهجوم.

ومن جهة أخرى، أعلن لبنان اعتزامه التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب انتهاك الطائرات الحربية الإٍسرائيلية لمجاله الجوي لضرب أهداف في سوريا.

(د ب ا)