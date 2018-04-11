(يويفا) يتخذ إجراءات تأديبية ضد غوارديولا

برلين : بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الانكليزي، بسبب اتهامه بـ”السلوك غير اللائق”.

تعرض غوارديولا للطرد عند نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه مع ضيفه ليفربول الانكليزي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، بسبب اعتراضه على عدم احتساب الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز، الذي أدار اللقاء، هدفا أحرزه الألماني ليروي ساني لمصلحة الفريق السماوي في المباراة، التي انتهت بفوز ليفربول 2 / .1

ذكر بيان عن يويفا أن غوارديولا يواجه عقوبات بسبب انتهاكه مادتين من لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالنظم الانضباطية، التي تتعلق بـ”الطرد من مقاعد البدلاء” واتباع “سلوك غير سليم”.

كما يواجه ليفربول أيضا إجراءات تأديبية بسبب سلوك جماهيره العنيف، بعد قيامهم بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء مقذوفات على الأرض.

يذكر أن سيتي ودع دوري الأبطال عقب خسارته 1 / 5 في مجموع المباراتين أمام ليفربول، الذي بلغ الدور قبل النهائي للمسابقة القارية للمرة الأولى منذ عشرة أعوام.(د ب أ).