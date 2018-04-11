بي بي سي: ماي مستعدة للموافقة على عمل عسكري في سوريا

لندن: ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأربعاء، أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مستعدة للموافقة على مشاركة بلادها في عمل عسكري ردا على الهجوم الكيميائي في سوريا.

وأضافت بي بي سي دون أن تشير إلى مصادرها أن ماي لن تسعى للحصول على موافقة برلمانية مسبقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، انتقدت ماي استخدام روسيا “الصادم” للفيتو ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وقالت ماي “لقد صدمني ذلك، ولكنني لست متفاجئة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر الأربعاء، روسيا من أن “صواريخ جديدة وذكية” قادمة لتضرب سوريا، ما يدفع باتجاه تصعيد خطير بين القوتين على خلفية التقارير حول الهجوم الكيميائي.

وأعلن وزير دفاعه جيم ماتيس “استعداده” لعرض خيارات عسكرية على ترامب، مشيراً إلى أن بلاده “لا تزال تجري تقييماً” للمعلومات حول الهجوم المفترض.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر “تعهدت روسيا بضرب جميع الصواريخ الموجهة إلى سوريا. استعدي يا روسيا لأنها قادمة وستكون جميلة وجديدة وذكية! عليكم ألا تكونوا شركاء لحيوان يقتل شعبه بالغاز ويتلذذ بذلك”.

(وكالات)