قفزة رئيس نادي روما في نافورة تكلفه الكثير-(فيديو)

روما : كبدت قفزة داخل مياه نافورة عامة في إيطاليا رئيس نادي روما الكثير.

وتقدم الأمريكي جيمس بالوتا رئيس النادي اليوم الأربعاء باعتذار عن قفزته الليلة الماضية في النافورة احتفالا بفوز فريقه على برشلونة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كما تعهد بالتبرع بمبلغ 230 ألف يورو لترميم نافورة في مكان آخر من المدينة إضافة للغرامة المنصوص عليها والبالغ قدرها 500 يورو (620 دولارا) عن هذه المخالفة.

وقالت فرجينيا راجي رئيسة بلدية روما عقب اجتماع مع رجل الأعمال الأمريكي الذي يرأس النادي منذ 2012 “نشكر رئيس النادي على عرضه السخي بعد قفزة الليلة الماضية”.

ولعب روما دور البطولة في واحدة من أعظم الانتفاضات في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما أطاح بضيفه برشلونة بالتغلب عليه 3-صفر معوضا خسارته ذهابا 4-1 ليحجز مكانا في الدور قبل النهائي أمس الثلاثاء بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض.

واكتظت شوارع العاصمة الايطالية بالمشجعين للاحتفال بالفوز بمجرد إطلاق صفارة نهاية المباراة بما فيها ساحة بياتسا ديل بوبولو التي تنتشر فيها أربع نوافير صغيرة بنيت على قاعدة مسلة مصرية قديمة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت رئيس النادي وهو يخلع سترته قبل أن يلقي بنفسه إلى داخل النافورة للاحتفال مع مشجعين يحيطون به. ويدفع أي شخص يسبح في نوافير روما العديدة غرامة مالية قدرها 500 يورو.

وقالت راجي “قدم اعتذارا عن هذا التصرف الذي جاء في لحظة من لحظات الفرح الغامرة… وسيلتزم تماما بدفع الغرامة”.

كما أعلنت بلدية روما أن بالوتا وعد أيضا بتقديم تمويل للمساعدة في إعادة ترميم نافورة في مكان سياحي آخر. (رويترز).