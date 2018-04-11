نتنياهو يحذر إيران: “لا تختبروا عزيمة إسرائيل”

القدس: حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إيران من اختبار عزيمة إسرائيل، في خطاب بمناسبة الذكرى السنوية لـ”محرقة اليهود”.

وفي خطاب في متحف المحرقة في إسرائيل، تحدث نتنياهو عن العدوان النازي القاتل الذي لم تتصد له القوى الغربية بشكل كاف.

وقال متحدثا عن إيران “اليوم أيضا هناك نظام متطرف يهددنا ويهدد السلام في كل أرجاء العالم”، مضيفا “هذا النظام يعلن صراحة أنه يريد تدميرنا، تدمير الدولة الإسرائيلية”.

وقال نتنياهو “لدي رسالة أوجهها إلى قادة إيران، لا تختبروا عزيمة إسرائيل”.

واتهمت سوريا وروسيا وإيران إسرائيل بشن هجوم، الإثنين، على مطار التيفور العسكري في سوريا أدى إلى مقتل 14 شخصا بينهم سبعة إيرانيين.

ولم تدل إسرائيل بأي تعليق على الضربة الجوية.

وأقرت إسرائيل بتنفيذها عشرات الغارات الجوية في سوريا منذ 2013 مبررة ذلك بمنع تسليم شحنات أسلحة متطورة إلى حزب الله المدعوم من إيران، والذي يقاتل في سوريا إلى جانب النظام.

كذلك تهدد إسرائيل بأنها لن تسمح لعدوها اللدود إيران بإنشاء قواعد عسكرية في سوريا.

وقال نتنياهو “نحن نقوم بوأد العدوان” من دون إعطاء أي توضيح، مضيفا “هذه ليست كلمات فارغة، نحن نرفقها بأفعال”.

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي موقفه المعارض للاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والدول الكبرى والذي يطالب بتعديله. وقال إن “توقيع الاتفاق مع إيران أخفق ليس فقط في كبح عدوانها بل زاده”.

كذلك تحدث نتنياهو عن واجب مواجهة “الشر والعدوان” على مر الأجيال، مشيرا إلى التظاهرات الأخيرة عند الحدود مع قطاع غزة والهجوم الكيميائي المفترض في سوريا.

(أ ف ب)