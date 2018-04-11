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البيت الأبيض: ترامب لم يضع جدولا زمنيا للرد على “كيميائي” سوريا

Apr 11, 2018
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض

واشنطن: قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لم يحدد جدولا زمنيا لاتخاذ إجراء في سوريا ردا على هجوم يشتبه بأنه نفذ بأسلحة كيميائية وذلك رغم قوله في تغريدة على تويتر إن الصواريخ “قادمة” وإن على روسيا “الاستعداد”.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب لديه عدد من الخيارات إلى جانب الخيار العسكري وإن كل الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة وإنه يقيم كيفية الرد.

وأضافت أن ترامب يحمل روسيا وسوريا المسؤولية عن الهجوم الكيميائي ونفت أن تكون تعليقاته على تويتر قد سببت أي مشكلة.

(رويترز)

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