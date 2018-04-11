بايرن يصعد لقبل نهائي دوري الأبطال بدون عناء

ميونخ (ألمانيا): تأهل بايرن ميونيخ للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه اشبيلية في إياب دور الثمانية ليكمل انتصارا 2-1 في مجموع المباراتين ويبقي على آماله في الفوز بالثلاثية هذا الموسم.

ولم يكن بايرن، الذي خاض دور الثمانية للمرة السابعة على التوالي، في حاجة إلى اللعب بأفضل مستوياته وسيطر على اللقاء بعدما ظهر الفريق الإسباني بلا حول أو قوة ولم يشكل أي خطورة تذكر على مرمى العملاق الألماني.

واستفاد بايرن، الذي كانت آخر مرة حقق فيها الثلاثية في 2013 تحت قيادة المدرب الحالي يوب هاينكس، من التفوق ذهابا 2-1 في إسبانيا الأسبوع الماضي.

وتخلص الفريق الألماني من لعنة الفرق الإسبانية بعدما كان قد خرج من البطولة في المواسم الأربعة الأخيرة أمامها.

وأنهى اشبيلية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خواكين كوريا في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب التحام عنيف.

ورغم هذه النتيجة نجح اشبيلية، الذي صعد لدور الثمانية في كأس أوروبا لأول مرة منذ ظهوره السابق الوحيد في هذه المرحلة قبل 60 عاما، في وضع حد لسجل هاينكس القياسي بالفوز في 12 مباراة متتالية بالمسابقة.

وأبلغ ارين روبن جناح بايرن الصحافيين “يملك اشبيلية فريقا جيدا وأثبت ذلك”.

وتابع “لكن لاحت لنا الفرص الكافية وكان يجب علينا هز الشباك. سارت الأمور على ما يرام دفاعيا اليوم. في دوري الأبطال يتعين أن تقدم دائما أفضل ما لديك ويجب أن نتحسن”.

وفي شوط أول شهد الكثير من الالتحامات البدنية كان بايرن، المنتشي بفوزه بالدوري الألماني الأسبوع الماضي، الطرف الأخطر واقترب روبرت ليفاندوفسكي وفرانك ريبري من هز الشباك.

كما سدد ليفاندوفسكي مهاجم بولندا ضربة رأس حادت عن المرمى بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني.

وعاب اشبيلية في بعض الأحيان اللعب البطيء كما افتقد بشدة اللمسة الأخيرة وأخفق مهاجموه في اختراق دفاع المنافس ولم يسددوا أي كرة على المرمى طيلة الشوط الأول.

وقال سيرجيو إزكيردو قائد اشبيلية “نشعر بخيبة أمل. جئنا إلى هنا وحاولنا وكنا نثق في قدرتنا على العودة في النتيجة لكن الأمور لم تسر كما أردنا”.

وتابع “في الشوط الأول لاحت لنا عدة فرص. ربما كان يتعين أن نسجل من أجل تغيير النتيجة. سنعود إلى ديارنا بخيبة أمل”.

لكن كوريا سدد ضربة رأس في العارضة بعد مرور ساعة كما حادت تسديدة ايفر بانيجا عن المرمى بعدما كثف اشبيلية هجومه بحثا عن تسجيل هدفين.

وبعد أن نفدت أفكار اشبيلية انتهت المباراة بشكل مؤسف بعدما نال كوريا بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف على خابي مارتينيز.

ويستحق بايرن، الذي فاز في 20 من آخر 21 مباراة خاضها على أرضه في دوري الأبطال قبل مواجهة اليوم، أن يحتفل ببلوغ الدور قبل النهائي دون عناء يذكر.

(رويترز)





