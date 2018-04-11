الريال ينجو بأعجوبة من “ريمونتادا” يوفنتوس بركلة جزاء مُثيرة للجدل

“القدس العربي”: أفلت ريال مدريد بأعجوبة من فضيحة كروية تاريخية، في مباراته ضد يوفنتوس التي جرت على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” في آخر ساعات الأربعاء، وانتهت بفوز الفريق الإيطالي الضيف بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ليتأهل حامل اللقب بشق الأنفس للدور نصف النهائي بفارق هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

على عكس كل التوقعات، بادر الفريق الخاسر في موقعة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره، بهدف السبق الذي أحرزه الكرواتي ماندجوكيتش في أول خمس دقائق، برأسية مُتقنة عجز الكوستاريكي كيلور نافاس على الإمساك بها، قبل أن يتفنن الأرجنتيني غونزالو هيغواين في إهدار فرصة سهلة أمام المرمى، وجدها بالصدفة داخل منطقة الست ياردات بعدما مرت من الجميع في ركلة ركنية أرسلها بيانيتش من الجانب الأيمن.

احتاج الفريق الملكي 12 دقيقة ليُهدد الأخطبوط جيجي بوفون بشكل واضح، وحدث ذلك بتصويبة ارتدت من يد الحارس، ليُتابعها إيسكو في المرمى، إلا أن مساعد الحكم أشار إلى وجود تسلل على صاحب الهدف، وظل الوضع كما هو عليه إلى أن ظهر ماندجوكيتش مرة أخرى في الأضواء، وأيضًا بضربة رأسية تفوق خلالها على كاربخال، ليودعا على يمين نافاس، الذي حاول مع الكرة، لكن دون جدوى.

وحدث آخر سيناريو كان يتوقعه أكثر المتشائمين من جمهور الريال، باستقبال الهدف الثالث بخطأ فادح من الحارس، استغله الفرنسي ماتويدي على أكمل وجه، ليتعادل الفريقين في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وسط ذهول زيدان وجماهير الريال التي لا تُصدق أن فريقها متأخر على ميدانه 3-0.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه استكمال المباراة حتى الدقيقة 120، جاء القرار المُثير للجدل باحتساب ركلة جزاء على الدولي المغربي المهدي بنعطية، لمحاولة إبعاده الكرة قبل فاسكيز، ليخرج بوفون عن شعوره، وينال البطاقة الحمراء اعتراضًا على قرار الحكم، لكن في نهاية المطاف تكفل المتخصص رونالدو بقتل البيانكونيري بتسجيل هدف الصعود للدور نصف النهائي جنبًا إلى جنب مع ليفربول، روما وبايرن ميونخ.