يوليا سكريبال ترفض المساعدة من السفارة الروسية

قالت يوليا سكريبال، التي تتعافى بعد تسميمها مع والدها الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في إنكلترا الشهر الماضي، إنها ليست بحاجة إلى مساعدة من السفارة الروسية.

وقالت يوليا سكريبال، التي خرجت من المستشفى، أمس الثلاثاء، “علمت بمعارفي الخاصة في السفارة الروسية التي عرضت علي المساعدة بأي شكل من الأشكال”.

وطلبت روسيا مرارا الوصول إلى يوليا، وهي مواطنة روسية، وأشارت إلى احتمال أن تكون محتجزة رغم إرادتها.

وأضافت، في بيان، شاركته شرطة العاصمة البريطانية “في الوقت الحالي لا أرغب في الاستفادة من خدماتهم، ولكن إذا غيرت رأيي فأعرف كيف أتصل بهم”.

وقالت سكريبال إن والدها “ما زال يعاني من حالة مرضية خطيرة” وأنها “لا تزال تعاني من آثار غاز الأعصاب المستخدم ضدنا”.

وتم العثور على سيرغي سكريبال وابنته وهما فاقدي الوعي على مقعد في بلدة سالزبري في 4 مارس/آذار بعد التعرض لـ”نوفيتشوك” وهو غاز مشل للأعصاب تم تطويره عسكريا في الاتحاد السوفيتي.

وكان سكريبال الأب ضابطا سابقا بالاستخبارات الروسية. وأدين ببيع أسرار من الدولة الروسية إلى بريطانيا عام 2006. وقد تم تسليمه إلى بريطانيا في إطار صفقة تبادل جواسيس بعد ذلك بأربع سنوات.

ورحبت السفارة الروسية في بريطانيا بخروج يوليا من المستشفى، إلا أنها طالبت بـ”إثبات عاجل على أن ما يحدث معها يحدث بكامل إرادتها”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية في مطلع الأسبوع أنه يمكن إعادة توطين سكريبال وابنته في الولايات المتحدة ومنحهم هويات جديدة لحمايتهم، لكن السفارة الروسية حذرت من أن مثل هذه الخطوة ستكون “انتهاكا جسيما آخر للقانون الدولي”.

وقالت صحيفة “صنداي تايمز″ إن ممثلي جهاز المخابرات البريطاني عقدوا محادثات مع نظرائهم الأمريكيين في وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” حول مستقبل سكريبال وابنته.

وفي بيانها، أشادت يوليا سكريبال (33 عاما) بطاقم مستشفى “سالزبري ديستريكت” بالخبرة السريرية واللطف، وذكرت أنها تجد نفسها “في حياة مختلفة تمامًا عن الحياة العادية التي تركتها منذ ما يزيد عن شهر”.

(د ب أ)