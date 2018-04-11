﻿العراق: استعدادات على الحدود مع سوريا وفصيل في «الحشد» يحذّر من عواقب وخيّمة

بغداد ـ «القدس العربي»: أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، حرص العراق على أن لا ينعكس أي تصعيد في سوريا عليه، فيما أشار إلى استعداد العراق لمواجهة أي خطر يهدده.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، في تصريح له، إن «العراق حريص على أن لا ينعكس أي تصعيد في سوريا عليه»، مشيراً إلى أن «الصراع في سوريا يجب أن لا يسمح ببقاء أو انتشار تنظيم الدولة لمناطق أخرى»، حسب موقع «السومرية نيوز».

وأضاف أن «القوات العراقية متواجدة على الحدود العراقية السورية، واتخذنا الاستعداد قرب الحدود بشأن تواجد الدولة في المناطق القريبة من الحدود العراقية، وسنتصدى لأي عمل عدائي»، مؤكداً «استعداد العراق لمواجهة أي خطر يهدده».

وفي تصريح آخر للحديثي، أكد أن «موقف الحكومة العراقية واضح بشأن الأزمة (السورية) حيث يدعم تحقيق الاستقرار هناك وإنهاء الصراع الدائر فيها، وهذا ما أكد عليه ايضا رئيس الوزراء في مؤتمره الصحافي الاسبوعي (الأخير)».

تصريحات «استفزازية»

في الأثناء، وصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد من خلالها بالتدخل عسكريا في سوريا بـ«الاستفزازية»، وفيما أبدى استعداده لحماية الحدود الغربية للعراق، أكد أنه لن يقف مكتوف اليدين إذا تعرضت المقدسات في سوريا إلى الخطر.

ورد الصدر على سؤال حول تصريحات ترامب بشأن سوريا، قال فيه، «نعم تصريحات الرئيس الأمريكي (ترامب) بخصوص سوريا في هذه الأيام تصريحات استفزازية ستجر المنطقة إلى الهاوية، فالحروب ليست حلا عقلانيا على الإطلاق، والتدخل بشأن الشعوب والدول أمر مرفوض، فالشعب السوري هو المعني الأوحد في تقرير مصيره وحكومته».

وأضاف: «ثم أننا في العراق لن نسمح أن تتوسع الحرب في سوريا وتنسحب على العراق، ومن هنا فنحن نبدي للحكومة العراقية استعدادنا لحماية الحدود الغربية لكي نبعد الشر الأمريكي بل الاحتلال الأمريكي لسوريا».

وتابع: «سوف لن نقف مكتوفي اليدين فيما إذا تعرضت مقدساتنا في سوريا للخطر، كما أنصح الشعب السوري لرفض التدخل الأمريكي وإلا تكررت مآسينا عندهم».

كذلك، عدّ هاشم الموسوي المتحدث باسم حركة «النجباء» ـ أحد فصائل «الحشد الشعبي»، أي عمليات عسكرية تشنها القوى الغربية وحلفاؤها على سوريا ستكون عواقبها وخيمة على المنطقة بشكل عام.

وقال في تصريح له، إن «الحرب في سوريا ستكون أشبه ببرميل من البارود سوف ينفجر، ولن تتمكن القوى الغربية من السيطرة على ذلك على الإطلاق، وسوف يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على المشهد السياسي في المنطقة وسيعد متنفسا لبعض العصابات كجبهة النصرة وجيش الإسلام»، حسب موقع «شفق نيوز».

وأشار إلى أن «أمريكا وبعض الدول الحليفة والسعودية تزج بالأخيرة لإحداث مثل هذه الحرب»، مبيناً ان «الاضرار لن تطال سوريا فقط بل سوف تطال بعض المناطق. حتى السعودية لن تكون بمأمن من هذه الحرب».

الكاتب والباحث العراقي هشام الهاشمي، كتب في تعليق له على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، موضحاً أن: «هناك جنودا وخبراء روس في كل القواعد والمطارات العسكرية السورية، فالاحتمال كبير لتعرض الروس للقصف، وهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة جداً».

وأضاف أن «فرنسا تؤكد تجنب حلفاء سوريا في هذه الضربات (…) إذا تعرضت قاعدة حميميم للقصف، فإن هذا إعلان حرب على روسيا».

وطبقاً للهاشمي، الذي أورد معلومات قال إنها من مصادر أمريكية، فإن «العراق والأردن وتركيا أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستفتح أجواءها تماما لتمكين أمريكا من ضرب سوريا»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «‏الضربة الأمريكية ستقتصر على صواريخ كروز من المدمرتين دونالد كوك وبورتر».

بنك الأهداف

‏وعن بنك الأهداف، قال: «مقر هيئة الأركان العامة السورية، وقواعد ومطارات عسكرية سوريا، إضافة إلى قصور الأسد».

واستعرض عدّة معلومات من بينها، «‏حاملة الطائرات يو أس أس هاري ترومان، ترافقها عدة سفن حربية مجهزة بصواريخ مجنحة من طراز توماهوك وصواريخ كروز وغواصة، تنتقل من نورفولك إلى البحر المتوسط باتجاه الساحل السوري»، إضافة إلى «دفع الصين بقوات وقطع بحرية إلى المتوسط، بجانب ومساندة للبحرية الروسية ترقبا واستعدادا لقصف أمريكي كبير ومتوقع».

‏وفي تسلسل الأحداث، أورد الهاشمي: «مركز الإنذار الأوروبي لشرق المتوسط يصدر إنذاره بسبب توقع قصف جوي خلال الـ72 ساعة المقبلة»، وأيضاً «‏هيئة الطيران الفيدرالية الروسية أبلغت رسميا طياري الخطوط الروسية بالحذر الشديد عند الطيران فوق شرق المتوسط، تحسبا لضربة أمريكية على سوريا في الساعات والأيام المقبلة».

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