﻿«هيومن رايتس ووتش»: على السيسي إنهاء الانتهاكات الحقوقية

القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعلاء أولوية الإصلاحات الكفيلة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء فترته الرئاسية الثانية، كما دعت حلفاء مصر الدوليين إلى الضغط على الحكومة المصرية لإنهاء سياساتها المسيئة بدلا من قبول استبداد السيسي بصفته «الوضع الطبيعي الجديد».

وأشارت إلى أن «السيسي فاز في 2 أبريل/نيسان 2018 بالانتخابات الرئاسية بنسبة 97 ٪ من الأصوات بعد أشهر من الترهيب والاعتقالات للمرشحين المحتملين الآخرين، وانحسار المنافسة بين السيسي وأحد مؤيديه موسى مصطفى موسى الذي كان يدعم حملة السيسي حتى اليوم الذي سبق تسجيل نفسه كمُرشح رئاسي».

وتوصلت «هيومن رايتس ووتش» و13 منظمة حقوقية أخرى، قبل الانتخابات إلى أنها «تفتقر إلى المتطلبات الدنيا من أجل انتخابات حرة ونزيهة.

سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، قالت: «اتسمت حملة إعادة انتخاب السيسي باحتقاره لأبسط حقوق مواطنيه، وفي فترته الأخيرة في الرئاسة، كما يحدد الدستور يجب على السيسي تغيير مساره وترك إرث إيجابي بدلا من أن يتم تذكره بصفته المستبد الذي أشرف على أزمة قمع حقوق الإنسان».

وأضافت: «تولى السيسي السلطة فعليا في يوليو/تموز 2013 وأصبح رئيسا في يونيو/حزيران 2014، وأدى إهماله البيّن لحقوق الإنسان في مصر إلى واحدة من أسوأ أزماتها الحقوقية والسياسية منذ عقود».

وأشارت إلى توثيق منظمات حقوقية منها «هيومن رايتس ووتش» جملة من الانتهاكات الجسيمة من قبل الشرطة وجهاز الأمن الوطني، أكبر قوة أمن داخلي تخضع لوزارة الداخلية، بما يشمل أعمال التعذيب المتفشي والمتكرر بحق المحتجزين.

وحسب المنظمة الحقوقية، هددت الملاحقات القضائية وحظر السفر وتجميد الأموال بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تشريع قمعي جديد، بالقضاء فعليا على المنظمات المستقلة في مصر التي كانت يوما مزدهرة.

واستهدفت الحكومة الأقليات الجنسية والجندرية بقمع مكثف، مع مقاضاة أكثر من 230 شخصا من مجتمع الميم بتهم «الفجور».

سيناء

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى تدهور الوضع الأمني وحالة حقوق الإنسان في شمال سيناء في ظل الحملة العسكرية المصرية لمكافحة الإرهاب التي شهدت انتهاكات، ويُرجح أنها تشمل أعمال قتل خارج نطاق القضاء.

وطالبت حلفاء مصر، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، حثّ السيسي على تنفيذ إصلاحات منها، إنهاء قمع المنظمات المستقلة وإلغاء قانون الجمعيات لسنة 2017.

وحست المنظمة، نفذت مصر حملة قمعية، تكاد تكون بلا شبيه في تاريخ مصر على المنظمات غير الحكومية والنشطاء في عهد السيسي، وصدر قانون في مايو/أيار 2017 حول الجمعيات الأهلية سيقضي فعليا على المنظمات المستقلة، كما أن أغلب المنظمات الحقوقية البارزة والنشطاء معرضون للتهديد بالحبس في ملاحقات قضائية مطولة تُعرف بمسمى «قضية التمويل الأجنبي».

وطالبت المنظمة، السيسي والبرلمان بإلغاء فورا قانون الجمعيات الأهلية وصياغة مشروع قانون جديد عبر حوار حر شفاف مع المنظمات المستقلة. وقالت إن على وزارة التضامن الاجتماعي أن تقود هذه الجهود، بدلاً من الأجهزة الأمنية التي وضعت سرا مشروع قانون 2017.

كما حثت، الحكومة على إنهاء الملاحقات القضائية المعروفة بقضية التمويل الأجنبي وأن تلغي حظر السفر التعسفي وتجميد الأموال التزاما بما عليها من التزامات دولية بموجب «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب».

وأضافت في تقريرها: «بينما تواجه مصر تهديدات أمنية فإن المجتمع المدني المزدهر والقوي هو شريك لا غنى عنه في القضاء على أفكار التطرف والعنف. كما أنه لا يمكن للشركاء الدوليين الذين يقدمون تمويلا أن ينفذوا خططا تنموية معينة دون وجود شركاء في المجتمع المدني. على السيسي التركيز على شل حركة الجماعات المتطرفة العنيفة، لا النشطاء السلميين».

واشارت إلى قيام «الحكومة لإنهاء قمع العمال، إذ اعتُقل ما لا يقل عن 180 عاملا وحوكموا خلال 2016 و2017. كثيرا ما يبرر السيسي محاصرة الفضاء السياسي زاعما أنه يحتاج لإعلاء أولوية الإصلاح الاقتصادي. لكن الإصلاح الاقتصادي الصلب لا يمكن أن ينجح دون حرية الحراك العمالي».

الاختفاء القسري والتعذيب

المنظمة عرجت في تقريرها، على مسألتي الاختفاء القسري والتعذيب، مشيراً إلى أن : «منذ تولي السيسي السلطة في 2013 أعادت السلطات وتوسعت في فرض أدوات قمعية كانت هي سمة عقد ما قبل انتفاضة 2011، زادت بشكل ملحوظ أعمال الاختفاء القسري وإساءة المعاملة في السجون وتفشي التعذيب وربما القتل خارج نطاق القضاء بعد مارس/آذار 2015، بعدما عيّن السيسي مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية».

ووثقت «هيومن رايتس ووتش» الاستخدام الممنهج للتعذيب من قبل الشرطة المصرية وضباط الأمن الوطني لإجبار المحتجزين على الاعتراف أو كشف معلومات، أو كعقاب، وهناك قلة من مئات قضايا التعذيب منذ 2013 بلغت مرحلة المحاكمة، وعدد أقل منها انتهى بإدانات.

وبين أنه «لم يجر التحقيق مع أي مسؤول أو عنصر من قوات الأمن أو تعرض للملاحقة القضائية بعد انقضاء نحو 5 سنوات على أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين السلميين في الأغلب الأعم، في ميدان رابعة في القاهرة، حيث احتشد مناصرو الرئيس السابق محمد مرسي لأسابيع. هناك 817 متظاهرا على الأقل قتلوا في يوم واحد، وهو ما يُرجح كونه جريمة ضد الإنسانية».

ووفق المنظمة «يجب أن يكون إنهاء إفلات الشرطة من العقاب والتحقيق في الانتهاكات وإيقاف الاختفاءات القسرية والتعذيب في صدارة أولويات السيسي في فترته الثانية. بداية، يجب أن يأمر وزارة الداخلية فورا بحظر احتجاز أي شخص في مقار الأمن الوطني أو أي أماكن بخلاف مراكز الشرطة المسجلة رسميا والسجون».

اعتقال الصحافيين

وطالبت السيسي بإنهاء حالة الطوارئ التي فرضها منذ أبريل/نيسان 2017. وأشارت إلى «تمتع المصريين بفترة موجزة بدون حالة الطوارئ على مدار السنوات الـ 37 السابقة، وهي سبب رئيسي للانتهاكات المتفشية من قوات الأمن». ودعت «الحلفاء الغربيين لإيقاف المساعدات الأمنية وشحنات الأسلحة التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، إلى حين تنفيذ الحكومة لإصلاحات جادة». وحسب التقرير «عدد المعارضين السلميين المعتقلين في عهد السيسي ارتفع إلى عشرات الآلاف».

وأضافت: «هناك 20 صحافيا على الأقل وراء القضبان». ودعت حكومة السيسي إلى «مراجعة حالة المعتقلين والإفراج عن الآلاف ممن حوكموا جراء نشاطهم السلمي، ومراجعة قانون التظاهر التقييدي الصادر في 2013 بما يشمل الكف عن احتجاز المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقوقهم الدستورية».

واعتبرت أن «الإفراج عن المعتقلين دون وجه حق، يمثل خطوة هامة نحو المصالحة لإنهاء الأزمة السياسية والحقوقية في مصر».

حماية الأقليات

ووفق «هيومن رايتس واتش»، «اقترن المناخ المليء بالانتهاكات في فترة السيسي الرئاسية الأولى بالقلق إزاء حقوق الأقليات، فالمسيحيون الأقباط، ويقدرون بنحو 10 في المئة من السكان وهم مستهدفون تاريخيا بالتمييز القانوني والاجتماعي، وقعوا ضحايا لهجمات طائفية متزايدة منذ صعود السيسي إلى السلطة». ووثقت «عدم قيام مسؤولي الداخلية والنيابة بالقدر المناسب بالتحقيق أو نسب الاتهامات على خلفية تلك الهجمات».

وطالبت السيسي بـ«النهوض بمسؤولياته كرئيس لكل المصريين واتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأقليات الدينية والجندرية والجنسية. ودعم إعداد إطار قانوني متكامل لحماية الأقليات ولتجريم كل أشكال التمييز والاضطهاد بحق الأقليات».