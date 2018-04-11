﻿الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية تدينان قتل إسرائيل للصحافي الفلسطيني ياسر مرتجى

نيويورك (الأمم المتحدة)- «القدس العربي»: قال ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ردا على سؤال لـ «القدس العربي» حول صمت الأمم المتحدة إزاء مقتل الصحافي الفلسطيني ياسر مرتجى، أمام عيون العالم، إن الجهة التي تصدر عادة البيانات ضد مقتل الصحافيين هي منظمة التربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أما موقف الأمين العام فمن ناحية مبدئية «نحن بالطبع نقف ضد استهداف الصحافيين. لقد كنا ندين دائما استهداف الصحافيين مرة وراء مرة مثلما يفعل زملاؤنا في منظمة اليونسكو كما ندين كل الأعمال التي تنتهي بقتل المدنيين».

وبعد إثارة الموضوع في نيويورك أصدرت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي بيانا أدانت فيه مقتل المصور الصحافي الفلسطيني ياسر مرتجى الذي لقي حتفه في 7 نيسان/ أبريل في غزة.

وفي هذا السياق قالت المديرة العامة لليونسكو «إنني أدين مقتل ياسر مرتجى وأرحب بقرار السلطات الإسرائيلية الخاص بالتحقيق في هذا الحادث المميت».

وجاء في البيان أن ياسر مرتجى، كما ورد في التقارير الصحافية، قُتل على يد جنود إسرائيليين بينما كان يغطي تظاهرات فلسطينية على حدود إسرائيل في 6 نيسان/ أبريل ووافته المنية في اليوم التالي جراء الجروح التي أصابته.

كان مرتجى يعمل كمصور مستقل للشبكة التليفزيونية الجزيرة، كما عمل مصورا لفيلم وثائقي أُنتج عام 2017 حول أزمة اللاجئين العالمية والذي أخرجه فنان التصوير الصيني الشهير آي ويوي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد الصحافي مرتجى متأثرا بجروح أصيب بها في المواجهات التي جرت يوم الجمعة الماضي بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حدود القطاع، في إطار الموجة الثانية لمسيرات العودة.

من جهة أخرى رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء 10 نيسان/أبريل 2018 إدعاءات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن الصحافي ياسر مرتجى كان ينتمي لحركة حماس وذلك بإقرارها بأن «شركة الإنتاج الإعلامية التي شارك في تأسيسها الصحافي القتيل في غزة ياسر مرتجى» حصلت مؤخراً على منحة بمبلغ 11700 دولار من الحكومة الأمريكية.

وفيما أقرت وزارة الخارجية أن المنحة لا تزال في مراحلها الأولى، وأنه لم يتم تقديم أي معدات أو مساعدة فنية، أكدت أن المنحة تم فحصها وفقا للمعايير الصارمة التي تفرضها الحكومة الأمريكية على المساعدات التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس. أيدز).

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، الثلاثاء، إن الشركة التي كان مرتجى يعمل بها وشارك في تأسيسها وامتلاكها قد تم فحصها الشهر الماضي وتمت الموافقة على تقديم منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأضافت: «أن معايير الولايات المتحدة لإعطاء المنح صارمة ولا تترك مجالاً للتكهن».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان قد ادعى أنه على الرغم من أن مرتجى كان يرتدي سترة واقية من الرصاص كتب عليها بشكل واضح كلمة «صحافة» فإنه كان ينتمي لحركة حماس، وعضواً في الجناح المسلح للحركة برتبة ملازم لكنه كان متنكراً كصحافي.