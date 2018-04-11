﻿موالون للنظام السوري يتظاهرون في دمشق مطالبين الأسد باستعادة مختطفين لدى «جيش الإسلام»

دمشق – «القدس العربي»: خرجت تظاهرات غاضبة، أمس الأربعاء، لعشرات الموالين للنظام السوري، جابت أحياء العاصمة دمشق، مطالبين الرئيس بشار الأسد، بالكشف عن مصير المئات من أبنائهم ممن احتجزهم «جيش الإسلام» في سجونه لعدة سنوات، خاصة بعد الإعلان بشكل رسمي عبر وسائل الاعلام المقربة من النظام، عن «إغلاق ملف المخطوفين بتحرير 200 مختطف فقط»، فيما كان العدد الإجمالي لعدد المختطفين، يقدر بالمئات.

وبث موالون شريطاً مصوراً يظهر فيه ذوو المفقودين في تظاهرة حاشدة، طالبوا خلالها بمحاسبة وزير المصالحة، علي حيدر، متهمين الأخير بـ»الرشوة والسرقة»، ومطالبين الأسد، مع ترديد شعار «بدنا ولادنا يا دكتور» بالكشف عن مصير أبنائهم بعد الانتهاء من إجلاء جميع المحتجزين، حيث ذكرت صحيفة الوطن المقربة من النظام، بأن عدد المختطفين الكلي هو 200 شخص.

وحسب ما أكدت مصادر أهلية لـ»القدس العربي» فقد «جابت التظاهرات شارع الثورة وسط العاصمة، وحمّل المتظاهرون بشار الأسد مسؤولية فقدهم لأبنائهم، في حين تشهد صالة الفيحاء ومحيطها في مدينة دمشق اعتصامات يومية لأهالي الأسرى والمحتجزين السابقين لدى جيش الإسلام».

وأمام الإعلان عن إغلاق «ملف المختطفين» رسمياً، وخروج التظاهرات الغاضبة في شوارع العاصمة دمشق، سارع الأسد لامتصاص غضب الأهالي من الموالين له خوفاً من تفجر تظاهرات أخرى، حيث استقبل مجموعة من أهالي المختطفين، حسب موقع «رئاسة الجمهورية» الذي نقل مشاهد من استقبال الأسد «لأهالي المخطوفين الذين لم يجدوا أبناءهم بين من تمّ تحريرهم من دوما خلال اليومين الماضيين».

وذكرت وكالة «سانا»: «تم مساء تحرير كامل المختطفين المحتجزين لدى «جيش الإسلام» في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق انطلاقا من التزام الدولة بوعدها»، مشيرة إلى أن «آخر حافلتين تقلان عشرات المختطفين وصلت إلى نقاط الجيش العربي السوري قرب ممر مخيم الوافدين قادمة من مدينة دوما قبل أن يتم نقلهم إلى صالة الفيحاء بدمشق للقاء أهاليهم».

وسائل الإعلام الروسية ، أكدت خروج تظاهرات لأهالي المحتجزين في مدينة دمشق، وقالت قناة «روسيا اليوم « أن «أهالي المخطوفين لدى جيش الإسلام منذ 5 سنوات، انتشروا في شوارع دمشق، بعد خروج حافلة فقط من دوما تقل عدداً من المحررين، فيما بقي الآخرون في سجون الجماعة المسلحة».