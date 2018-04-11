﻿ترامب يتحدى روسيا متوعداً بـ «صواريخ جديدة وذكية» تضرب نظام الأسد

واشنطن – موسكو – «القدس العربي»- وكالات: حذّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، روسيا، من المضي في دعم النظام السوري، مؤكداً أن «صواريخ جديدة وذكية» قادمة لتضرب سوريا، ما يدفع باتجاه تصعيد خطير بين القوتين على خلفية التقارير حول هجوم كيميائي قرب دمشق.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر «تعهدت روسيا بضرب جميع الصواريخ الموجهة إلى سوريا. استعدي يا روسيا لأنها قادمة وستكون جميلة وجديدة وذكية! عليكم ألا تكونوا شركاء لحيوان يقتل شعبه بالـغاز ويـتلذذ بذلك».

وفي وقت سابق، أكد ترامب أن الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري، السبت الماضي، على مدينة دوما في ريف دمشق «سيقابل بالقوة»

كما شدد، خلال اجتماعه مساء الاثنين، مع القادة العسكريين في البيت الأبيض، أنه «سيتم اتخاذ قرار قوي خلال اليومين المقبلين للرد على الهجوم المذكور»، وفق إعلام أمريكي.

مسؤول عسكري أمريكي، قال إن «البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) قدم سلسلة خيارات للرئيس ترامب، للرد على الهجوم الكيميائي على «دوما» بالغوطة الشرقية المحاصرة.

وقال أريك باهون، أحد متحدثي «البنتاغون»، إن هناك بعض الخيارات المطروحة على الطاولة بشأن الرد على هجوم دوما، مضيفا أن «بعضها عسكري، وبعضها دبلوماسي، لكن من دون أن يقرر الرئيس لا يمكنني الحديث عن ذلك».

الرد الروسي

وسارعت موسكو إلى الرد على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها، ماريا زاخاروفا، التي قالت «على الصواريخ الذكية أن تصوب باتجاه الارهابيين، وليس باتجاه الحكومة الشرعية التي تواجه منذ سنوات عدة الارهاب الدولي على أراضيها».

وكان السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين، قد أكد مساء الثلاثاء لقناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني «هذه خطوات تمهيدية لتوجيه ضربات عسكرية»، مضيفاً «اذا كانت هناك ضربة أمريكية (…) سيكون هناك إسقاط للصواريخ وحتى مصادر إطلاق الصواريخ».

كما حذر الكرملين في وقت سابق من «اتخاذ خطوات غير مبررة بإمكانها أن تزعزع الوضع الهش أصلاً في المنطقة». وقال المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف إن «الوضع متوتر»، مضيفاً أن روسيا تدعو إلى «تحقيق غير منحاز وموضوعي قبل إصدار أحكام».

وأكدت الرئاسة الروسية كذلك رداً على ترامب أمس أنها «لا تشارك في دبلوماسية التغريدات»، وتؤيد «المقاربات الجادة».

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رداً على سؤال لوكالات الانباء الروسية عن رد فعل الرئاسة حيال تغريدات ترامب: «نحن لا نشارك في دبلوماسية التغريدات. نحن مع المقاربات الجادة».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن «أمله بأن تتغلب لغة العقل في النهاية»، في العلاقات الدولية التي تشهد حالياً «مزيداً من الفوضى» على وقع توتر متصاعد مع الدول الغربية.

وقال في خطاب أمام دبلوماسيين أجانب نقله التلفزيون الروسي إن «الوضع في العالم يثير القلق».

وأضاف: «إن العالم يشهد مزيداً من الفوضى. رغم ذلك، نأمل بان تتغلب لغة العقل في النهاية وأن تسلك العلاقات الدولية اتجاهاً بناء وأن يصبح النظام العالمي أكثر استقراراً ووضوحاً».

ووصفت دمشق التهديدات الأمريكية بـ «التصعيد الأرعن». وقال مصدر في وزارة الخارجية وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «نظاماً كالنظام الأمريكي (…) ليس غريباً عليه أبداً أن يساند الإرهابيين في الغوطة ويرعى فبركاتهم وأكاذيبهم لاستخدامها كذريعة لاستهداف سوريا».

وقتل 78 مدنيا على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي.

ومنذ ورود أول التقارير حول الهجوم الكيميائي، توعدت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا بـ «رد قوي» موجهة أصابع الاتهام للنظام السوري.

ولكن دمشق وصفت الاتهامات بـ «الفبركات»، واتهمت موسكو وطهران الولايات المتحدة بالبحث عن «ذريعة» لضرب سوريا.

ومنذ يومين، تنسق الولايات المتحدة مع فرنسا بشكل أساسي، بعدما هددت الدولتان خلال الفترة الأخيرة بتوجيه ضربات في حال توافر «أدلة دامغة» على هجمات كيميائية في سوريا.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، الثلاثاء إن بلاده «ستبذل كل ما بوسعها للتصدي للإفلات من العقاب في المسائل الكيميائية»، بعدما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستعلن «خلال الأيام المقبلة قرارها» بشأن الرد الذي قد يستهدف «القدرات الكيميائية» للنظام السوري.

وطالبت بريطانيا أيضاً بـ «رد قوي». واتفق ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «على عدم السماح بالاستمرار في استخدام أسلحة كيميائية .

كما لوّح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإمكانية انضمام بلاده إلى ضربات محتملة في سوريا، وقال: «إذا كان تحالفنا مع شركائنا يتطلب ذلك، فسنكون جاهزين».

المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بيتر سلامة قال إن منظمته «تطالب بالوصول الفوري ومن دون أي عراقيل إلى المنطقة لتقديم الرعاية للمصابين وتقييم التداعيات الصحية».

اتهام «الخوذ البيضاء»

ونقلاً عن معلومات سبق ونشرتها منظمات صحية محلية، ذكرت المنظمة أن «ما يقدر بـ500 مريض أحضروا إلى المرافق الصحية حيث ظهرت عليهم أعراض تتوافق مع التعرض للمواد الكيميائية السامة».

ولطالما نفت دمشق استخدام الأسلحة الكيميائية منذ بدء النزاع في 2011، كما تؤكد أنها دمرت ترسانتها في 2013 بموجب قرار أمريكي روسي، جنبها ضربة أمريكية إثر اتهامها بهجوم أودى بحياة المئات، قرب دمشق.

الجيش الروسي بيّن أن الهجوم الكيميائي المفترض ضد الفصائل المعارضة في دوما «فبركته كاميرات» الخوذ البيضاء، عناصر الدفاع المدني في المناطـق التي يسيـطر عليها مقـاتلو المعـارضة.

وقال إن «الخوذ البيضاء الذين ينشطون فقط في صفوف الارهابيين عمدوا مرة جديدة أمام الكاميرات إلى فبركة هجوم كيميائي على المدنيين في مدينة دوما».

وأوضح أن الخبراء والأطباء الروس زاروا موقع الهجوم المفترض في التاسع من نيسان/ابريل في دوما ولم يعثروا «على أي مادة سامة»، ولم يروا اي جريح عندما زاروا المركز الاستشفائي «الذي ظهر في المشاهد التي عرضها عناصر الخوذ البيضاء».

وكان الخوذ البيضاء ومنظمة سورية غير حكومية أفادوا أن العشرات قتلوا في السابع من نيسان/ابريل في دوما جراء هجوم بـ «الغازات السامة» نسبته الدول الغربية إلى النظام السوري الذي نفى هذا الأمر بشدة.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد مرور عام وأيام قليلة على ضربة أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية سورية رداً على هجوم كيميائي اتهمت الأمم المتحدة قوات النظام بتنفيذه وأودى بالعشرات في شمال غرب البلاد.

الاستنفار مستمر في دمشق

وتشهد القواعد العسكرية للجيش السوري منذ مساء الاثنين حالة من الاستنفار، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان.»

كما قال مصدر من القوات الحليفة للجيش السوري «هناك تدابير احترازية من قبل الجيش السوري بشكل خاص خصوصاً في المطارات والقواعد العسكرية».

وأبحرت المدمرة الأمريكية القاذفة للصواريخ «يو اس اس دونالد كوك» الاثنين من مرفأ لارنكا في قبرص حيث كانت متوقفة، وهي حاليا في منطقة يمكن منها استهداف سوريا بسهولة.

وفي دمشق، بدا السكان غير آبهين بالتطورات في ظل الحرب الدامية التي تعيشها.

وقال علي يوسف (35 عاماً)، أنه «صراع روسي – أمريكي على الأرض السورية، وقد تحدث ضربة جزئية تحمل معها رسائل ترامب إلى بوتين»، مضيفاً «الحرب هي واحدة، والضربة الأمريكية قد تكون جزءاً من أجزائها».

«فيتو روسي»

وشهد مجلس الأمن ، فجر الأربعاء، تصويتاً على ثلاثة مشاريع قرارات حول التحقيق في الهجوم المفترض.

واستخدمت موسكو حق الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي حول تشكيل «آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة»، ليكون الفيتو الـ12 الذي تلجأ اليه لصالح حليفتها دمشق منذ 2011.

كما فشلت موسكو في جمع الأصوات الضرورية لإقرار مشروعي قرارين طرحتهما: الأول يقضي بتشكيل آلية للتحقيق، والثاني يكتفي بدعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وانتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استخدام روسيا «الصادم» للفيتو ضد قرار لمجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وقالت «لقد صدمني ذلك، ولكنني لست متفاجئة».

وأضافت «نعمل مع حلفائنا وشركائنا لنصل بسرعة إلى تفاهم حول ما حدث على الارض. وجميع المؤشرات تدل على ان النظام السوري مسؤول».

واعتبرت ان «استخدام الأسلحة الكيميائية لا يمكن ان يمر بدون محاسبة .. سنعمل مع حلفائنا المقربين على كيفية ضمان محاسبة المسؤولين».

أستراليا تدعم الضربة

إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، أمس الأربعاء، إن بلادها ستدعم الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا، وذلك على خلفية استخدام الكيميائي في الغوطة الشرقية.

ونقلت صحيفة « عن بيشوب قولها «لن أعلّق على العمليات العسكرية الأمريكية، لكن إذا توجّهت واشنطن للخيار العسكري في سوريا، رداً على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين فستدعم أستراليا كل العمليات المستهدفة سوريا بشكل متزن ومناسب».

كما دعت بيشوب روسيا إلى «عدم عرقلة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا».

وأضافت «إذا كانت روسيا والمشاركون الآخرون، بمن فيهم النظام السوري، يعتقدون أنهم ليسوا متورطين في هذا الهجوم، فلا يوجد هناك أي سبب لخوفهم من التحقيق المستقل الذي تدعو إليه الولايات المتحدة».