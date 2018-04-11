﻿دل بوترو يشارك في بطولات مدريد وروما ورولان غاروس

بوينس آيرس – د ب أ: كشف لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو عن أنه سيخوض بطولات مدريد وروما وفرنسا (رولان غاروس)، ضمن البطولات الأوروبية على الأراضي الرملية.

وكان المصنف السادس عالميا أعلن في نهاية أذار/مارس الماضي، بعد سقوطه في الدور قبل النهائي لبطولة ميامي، أنه سيخوض هذا الموسم عددا قليلا من البطولات المقامة على الأراضي الرملية تجنبا لتعرضه لمتاعب بدنية. وشارك العام الماضي في بعض البطولات ذات الـ250 نقطة ليستعد لمنافسات رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في الموسم، ولكنه منح أولوية هذا الموسم لمستوى البطولات وليس لعددها. ويخوض دل بوترو (29 عاما) أولى بطولاته على الأراضي الرملية في العاصمة الإسبانية مدريد بين السادس و13 أيار/مايو المقبل، ثم يشارك بعدها بأسبوع في بطولة روما، وهما بطولتان من فئة «ماسترز 1000». وبعدها يسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس ليشارك في رولان غاروس التي تبدأ في 27 مايو وتنتهي في 10 حزيران/يونيو. وتعرض دل بوترو لعدة إصابات خلال الأعوام الأخيرة، حيث خاض رولان غاروس مرة واحدة فقط خلال النسخ الخمس الأخيرة، وكان ذلك في 2017 عندما سقط في الدور الثالث أمام البريطاني أندي مري. واستهل النجم الأرجنتيني، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة عام 2009، الموسم الحالي بتحقيق لقبين في بطولتي أكابولكو وانديان ويلز، ويحتل المركز الثاني في الترتيب السنوي للاعبين العالميين خلف المتصدر روجيه فيدرر.