﻿الدوري الأوروبي: أرسنال يرفع راية الحذر أمام سيسكا موسكو لتفادي مصير برشلونة!

لندن – د ب أ: عندما تنطلق جولة إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي اليوم، لا شك أن أرسنال الإنكليزي سيتوخى أعلى درجات الحذر عندما يحل ضيفا على سيسكا موسكو الروسي بهدف تفادي صدمة مماثلة للتي واجهها برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وربما يخشى أرسنال مواجهة سيناريو مشابه أمام سيسكا، علما أن الفريق الإنكليزي فاز بملعبه 4/1 في ذهاب دور الثمانية، خاصة وأن الدوري الأوروبي بات السبيل الوحيد الذي يمكن أرسنال التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل. ويحتل أرسنال المركز السادس بالدوري الإنكليزي بفارق 13 نقطة عن المركز الرابع، وبالتالي باتت فرصته في التأهل لدوري الأبطال، متمثلة في تتويجه بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم. وكان أرسنال حقق أكبر انتصار في جولة الذهاب بدور الثمانية الأسبوع الماضي، ليضع قدما في الدور قبل النهائي، كما حال لاتسيو الإيطالي الذي فاز في مباراة الذهاب على ريد بول سالزبورغ 4/2 .

كذلك شهدت جولة الذهاب فوز البطل السابق أتلتيكو مدريد على سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2/صفر ولايبزيغ الألماني على مارسيليا الفرنسي 1/صفر. ويتطلع أرسنال إلى إنجاز مهمته على ملعب سيسكا موسكو الذي لم يشهد أي انتصار للفريق الروسي أمام فريق إنكليزي في آخر ست مواجهات.

ويفتقد أرسنال في مباراة اليوم جهود هينريك مخيتاريان بسبب إصابة في الكاحل، لكنه يشكل حالة الغياب الوحيدة لدى المدرب آرسين فينغر. ويرجح استمرار مشاركة داني ويلبك مكان مخيتاريان في أرسنال، خاصة بعدما سجل ثنائية في المباراة التي فاز فيها الفريق على ساوثهامبتون 3/2 .أما أتلتيكو، المتوج باللقب في 2010 و2012، فشهد حالة من الجدل خلال استعداداته لمباراة اليوم في ظل إعلان فيرناندو توريس رحيله بنهاية الموسم الجاري. ولم يسبق لتوريس (34 عاما) الذي بدأ مشواره في أتلتيكو وهو في العاشرة من عمره، التتويج بأي لقب خلال فترتين قضاهما مع الفريق، وهو ما يحلم بتغييره من خلال مواصلة المشوار في البطولة الأوروبية وتحقيق الفوز في النهائي الذي يقام في ليون يوم 16 أيار/مايو المقبل. ولا يتوقع مشاركة توريس في التشكيل الأساسي وإنما يرجح أن يواصل المدرب دييغو سيميوني اعتماده على أنطوان غريزمان ودييغو كوستا منذ البداية. لكن على سيميوني حسم قراره بشأن الإختيار بين إشراك سيمي فيرسالسيكو العائد للياقته، في مركز الظهير الأيمن بدلا من خوانفران أو الدفع بفيتولو ليلعب كجناح أيمن، أو أن يدفع بأنخيل كوريا مجددا. ويكثف لاتسيو تركيزه بالكامل على مباراة الإياب أمام ريد بول سالزبورغ قبل أن يحول التركيز بعدها إلى الدربي المرتقب أمام جاره روما الأحد المقبل في الدوري الإيطالي.

وقال سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو: «الآن تركيزنا منصب على سالزبورغ.

لن تكون مواجهة سهلة. سنواجه فريقا مستعدا، يركض لاعبوه كثيرا ويجب أن نتحلى بالتركيز.» أما لايبزيغ، فيتطلع إلى الحفاظ على تقدمه أمام مارسيليا عندما يحل ضيفا على الفريق الفرنسي، لكنه قد يواجه مهمة صعبة في استعادة توازنه بعد الهزيمة التي مني بها على ملعبه أمام باير ليفركوزن 1/4 الاثنين ضمن الدوري الألماني. وقال رالف هازنهاتل مدرب لايبزيغ: «يجب أن نتناسى المباراة الماضية ونركز على مباراة الخميس لتقديم أنفسنا بشكل مختلف في مارسيليا. نحن ندرك قدرتنا على الدفاع بشكل أفضل، وسنعمل على ذلك.»