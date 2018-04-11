﻿صحف اسبانيا تصف البارسا بـ«المذلول» و«الأحمق»!

برشلونة – د ب أ: شنت الصحف الإسبانية الصادرة أمس هجوما شرسا على برشلونة عقب خروجه المفاجئ من دوري أبطال أوروبا على يد روما، واستخدمت لوصف ما حدث كلمات لاذعة مثل «فشل بلا مبرر» و»حماقة».

ولم يكن يتوقع الكثيرون أن ينتفض الفريق الإيطالي في مباراة العودة لدور الثمانية أمام العملاق الكتالوني والفوز بثلاثية نظيفة في روما لتعويض خسارته في مباراة الذهاب على ملعب «كامب نو» 4/1، الأمر الذي أثار ارتباكا كبيرا في مختلف وسائل الإعلام في إسبانيا.

واختارت صحيفة «سبورت» الإسبانية عنوانا جاء فيه «فشل بلا مبرر»، حيث وصفت الصحيفة أداء برشلونة، بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي، بالمؤسف. وأضافت: «حماقة تاريخية هائلة، أمر مؤلم للغاية، لأن برشلونة في صورته الأسوأ خلال الموسم تعرض للإذلال في دوري الأبطال على يد روما، إذلال سيذكر طوال عدة سنوات». وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن برشلونة سقط لأنه دخل المباراة كي يدافع وبدون رغبة في الفوز.

وأرجعت ما حدث إلى «الحماقة» التي ارتكبها برشلونة في المباراة أكثر منه إلى «المعجزة» التى حققها روما. وقالت صحيفة «ماركا» أيضا أن برشلونة «حقق فشلا ذريعا في أوروبا» وأشارت بأصابع الاتهام إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي التي قالت عنه أنه «عاد للاختفاء مجددا في دور الثمانية لدوري الأبطال».

وقالت صحيفة «آس» أن فريق فالفيردي تعرض لضربة موجعة، وأشارت إلى أن برشلونة كان أقل في المستوى من روما منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة. ووصفت صحيفة «البايس» ما حدث في العاصمة الإيطالية روما بأنه «حماقة لا حدود لها»، كما أشارت إلى أن هذا الموسم شهد سقوط برشلونة في دور الثمانية لدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي. وتحدثت صحيفة «الموندو» عن فريق «مذلول» بعدما قدم، على حد وصفها، «أحد أكبر حماقاته في تاريخه المعاصر».