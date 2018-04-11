﻿«نيويورك تايمز»: خيارات ترامب في سوريا تتراوح بين الغارات الجوية والغزو الشامل

لندن – «القدس العربي»: خيارات الولايات المتحدة في سوريا، حسب ماكس فيشر في صحيفة «نيويورك تايمز»، سيئة وكارثية، أدلة عرضية، وفق المصدر «تثبت استخدام النظام السوري لبشار الأسد السلاح الكيميائي مرة أخرى. ويطالب العديد من الأمريكيين خاصة في واشنطن، للتحرك وعمل شيء، يجري التفكير مجدداً بالغارات الجوية كوسيلة عقابية للرد على الجريمة».

ووفق الكاتب «كان يمكن القول قبل عام 2017، لو اتبع الرئيس السابق باراك أوباما سياسته وفرض خطه الأحمر بعد هجمات 2013 فلربما غيّر مستقبل استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وأنهى بالضرورة نظام الأسد».

لكن دونالد ترامب، يواصل فيشر :«قام العام الماضي بغارات جوية، وهي بالضبط التي طُلبت من أوباما، إلا أنها لم تغير إلا القليل في سوريا، ولم يتغير الكثير في الولايات المتحدة أيضاً حيث لا يزال الاعتقاد بشن هجمات جوية محدودة».

ويورد المصدر، ما كتبه الباحث في جامعة جورج واشنطن والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط مارك لينتش، في تغريدة على «تويتر»: «لم تغير الهجمة غير المهمة التي قام بها ترامب على قاعدة جوية سورية من أسطورة التحرك العسكري في عام 2013 والذي كان يجب أن يقوم به أوباما».

ويعلّق «بالتأكيد فالضغط يتزايد باتجاه القيام بسلسلة أخرى من الهجمات وعلى ما يبدو فترامب مصمم على القيام بها».

وحسب المصدر «ما يواجهه الأمريكيون، رغبوا أم لم يرغبوا، هو واقع لا يمكنهم حل بعض مشاكله بالطريقة التي تعودوا عليها، أي من خلال عمليات غير مكلفة وبمخاطر أقل، وهو ما طبع التحركات الأمريكية في أثناء الهيمنة العالمية القصيرة بعد الحرب الباردة».

وتساءلت إيما أشفورد، من معهد «كاتو» قائلة في تغريدة: «السؤال، لمن يطالبون برد عسكري هو: هل يمكنكم إخباري أن أي رد عملي غير الغزو العسكري الشامل قادر على منع هذا»، في إشارة لهجوم دوما الكيميائي.

ويقترح فيشر، «تقسيم الرد الأمريكي إلى ثلاثة معايير وكل واحد منها يواجه مجموعة من المشاكل المعقدة والتي تميزت بها الحرب السورية».

الخيار الأول، وفق المصدر «يتمثل بغارات عسكرية محدودة والتي تعرض ترامب لضغوط كي يقوم بشنها العام الماضي. وكان الهدف من وراء هذه الغارات إجبار الأسد على دفع ثمن جراء الهجمات الكيميائية».

ويبين الكاتب أن «الغارات هي تجنب لمخاطر تغيير مسار الحرب نحو سيناريوهات تقود لاتجاهات غير محسوبة، مثل توريط الولايات المتحدة في حرب طويلة أو انهيار النظام السوري وانتشار الفوضى».

لكن غارات سابقة، مثل هذه «فشلت لأنها أولاً، لم تغير حسابات الأسد الذي يتعامل مع الحرب كمسألة نجاة شخصية ووطنية. فلو اعتقد أن غارات كيميائية ضرورية لنجاته فلن يتورع عن استخدامها إلا في حالة مواجهة خطر وجودي أكبر وهو الذي لا تريد الولايات المتحدة فرضه لما يحمله من عواقب كبيرة»، وفقاً للمصدر الذي أوضح أن «الأسد قادر على تحمل ثمن الغارات من خلال دعم حلفائه الروس والإيرانيين. فلو قام الطيران الأمريكي بتدمير مدرج يقوم المتعهدون الروس بتعبيد واحد جديد».

ويجزم فيشر أن «الغارات الجوية المحدودة تترك أثرها على الرأي العام المحلي- الأمريكي، لكن الأدلة قليلة عن تأثيرها على الأعداء».

الخيار الثاني، طبقاً للكاتب، «هو تسليح المعارضة، وجعل الحرب باهظة الثمن للأسد»، موضحاً أن « أوباما اعتقد أن تزويد المعارضة بالصواريخ المضادة للدبابات يمكن أن يردع الأسد أو ما أطلق عليها أسلحة تدجين الأسد».

المشكلة في هذا الخيار، يستدرك المصدر، «هي أن حلفاء الأسد من الروس والإيرانيين زادوا من دعمهم لوكيلهم في دمشق وتفوقوا في الدعم على المساعدة الأمريكية للمعارضة. فلو أرسل الأمريكيون بنادق، لقام الإيرانيون بإرسال كتيبة مقاتلة. ولو أرسل الأمريكيون الصواريخ لقام الروس ببناء منظومة دفاع صاروخية. ويمكن للروس والإيرانيون عمل المزيد مما يعطيهم القدرة للسيطرة على ما يطلق المخططون العسكريون عليه «سلم التصعيد».

أما الخيار الثالث، فهو «القيام بهجوم لا يمكن للروس أو الإيرانيين مواجهته، أي تدخل عسكري شامل يهدد وجود النظام السوري، حسب فيشر، الذي يتابع، «قد ينجح هذا الهجوم، إن تجنب أمرين، انهيار النظام السوري الذي قد يزيد من الفوضى ومعاناة المدنيين، وتجنب المواجهة مع روسيا، الدولة النووية التي تملك القدرة على زيادة الأعمال العدوانية في الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا بشكل يعرض حياة الملايين من غير السوريين للخطر».

ويعود الكاتب، للاستشهاد «في الحد الأدنى: أفعال الأسد مقرفة لكن لا يوجد أي حل عملي هنا، إلا إذا كنت مستعدا لتدمير الدولة السورية وتصعيد الحرب الأهلية».

وتوقعت أشفورد قيام ترامب بسلسلة من الهجمات العقابية التي «لن تغير شيئا» و«ستزيد من شعبيته داخليا».

«غارديان»: على بريطانيا عدم اتباع ترامب الزئبقي والفاحش

علقت صحيفة «الغارديان» في افتتاحيتها على الموقف الجديد في سوريا حيث حذرت فيها من الاتباع الأعمى لدونالد ترامب في خططه السورية. مشيرة إلى أن «الحرب الأهلية السورية شهدت عنفا مذهلا ولن يُحدث هجوم جديد على النظام أي أثر».

وحسب الصحيفة: «بناء على التاريخ القريب تحتاج بريطانيا لحادث مهم ومجموعة من الظروف لكي تعتبر التدخل العسكري في الشرق الأوسط خيارا، فقد أسهم هذا البلد بدمار ليبيا والعراق اللذين كانا خطأين تورطت فيهما لأن قادتنا تبنوا نبوءات تحمل كوارث عظيمة».

وأضافت أن «الحديث حول مخاطر عدم التحرك بوصفها أخطر من التحرك، قد طفا على السطح مع الهجوم الكيميائي الأخير والذي قام به نظام بشار الأسد، وخلّف قتلى من الأطفال كانت الرغوة تخرج من أفواههم وأنوفهم.»

وأشارت إلى أن «ذبح المدنيين العزل هو ما يمكن وصفه بالشر الحديث. ويجب أن تكون المذبحة الأخيرة المؤلمة في الحرب الأهلية السورية وصمة في ضميرنا. فالأسد ديكتاتور قاتل، واستمراره في الحكم يعتبر إهانة للإنسانية».

هذا النظام، تابعت «الغارديان»، «يجد حماية من موسكو وطهران لتحقيق مصالحهما الذاتية وهذا مدعاة للاحتقار.

ورأت أن «هناك ملامح بشعة في الحرب التي دخلت عامها السابع وتميزت بالعنف المثير للذهول».

وبينت أن «ما تغير في هذه الملامح هي طريقة وتركيز استخدام الأسلحة الكيميائية التي زعم الديكتاتور السوري أنه قام بتدميرها ولا يزال يستخدمها لقتل المدنيين».

ولكن ، وفق الصحيفة «هذا ليس كافياً لأن تنضم بريطانيا إلى دونالد ترامب وخططه في قصف القواعد العسكرية في سوريا والتي سيتم إصلاحها في غضون أيام».

ووصالت «المبالغة في الحديث عن سقف المواجهة، هو نوع من النفاق الذي يجعل من يعيشون تحت أثره غير قادرين على مقاومة الحلول العسكرية التبسيطية».

وأضافت أن «ترامب هو سبب آخر يدعو للحذر، فلم تتميز رئاسته بالاهتمام الأخلاقي، ومن الصعب تصديق تحوله المفاجئ للدفاع عن حقوق الإنسان والشؤون الدولية».

ولاحظت الصحيفة أن ترامب انتقد «الهجوم البشع» الذي قام به «الأسد الحيوان»، لكن تفكيره انحرف حول مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) شركة محاميه الخاص».

وهذا ليس غريباً طبقاً للمصدر، «فترامب مشوش، إذ قال في الأسبوع الماضي إنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا وطلب من جنرالاته إعداد خطة لإجلاء ألفي جندي وفي أسرع وقت».

بريطانيا، حسب الغارديان، «لن تجني إلا القليل إن بنت سياستها الخارجية على نزاع يتكون من نزعات معقدة على رجل زئبقي وفاحش. وقد تترك الغارات الجوية أو إمطار سوريا بالصواريخ تعبيرا عن الفاعلية إلا أنها لن تغير من الميزان العسكري على الأرض ولن يغير هجوم واحد مصير الحرب».

وتستدرك أن «سوريا أصبحت ساحة مواجهة بين القوى الأجنبية»، موضحة أن «لطيران الروسي والقوات الموالية الإيرانية الدور الأكبر في استعادة نظام الأسد الأراضي التي خسرها بداية الحرب. ودعمت أمريكا المقاتلين الأكراد في الحرب ضد تنظيم «الدولة» وسيطروا على آبار النفط في الشرق. وفي الوقت وسعت تركيا من وجودها في سوريا. واشتعل البارود الناشف من النزاعات الإقليمية إلى لهيب في المواجهات الأخيرة بين إيران وإسرائيل». ودعت الصحيفة بريطانيا إلى «التخلي عن المواجهة العمياء واستبدالها بالحس المنطقي والشجاعة. ويجب التأكيد على أن إعمار سوريا ومشاركتها فيه سيظل مرهونا برحيل الأسد ووقف التطهير العرقي. ويجب على الوزراء توسيع الدعم الإنساني في المناطق التي يعيش فيها المهجرون».

وأكدت أن «على الحكومة، في ضوء التعاطف الشعبي السماح لأعداد من اللاجئين دخول بريطانيا والعيش فيها بعيدا عن الآذى».

كما شددت على أهمية «عدم التسامح مع العمل العسكري. ومن أجل التقدم للحل المعضلة السورية فهناك حاجة إلى تشكيل استراتيجية واضحة يتم من خلالها التعبير عن المخاطر والمنافع وخطة عقوبات يقرها البرلمان».

«لوس أنجليس تايمز»: البنتاغون قلقة من عملية عسكرية تضع الجنود الروس في مرمى الهدف

في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتوجيه ضربة عسكرية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، عبّر قادة عسكريون عن قلقهم، من تعرض الجنود الروس بطريقة غير مقصودة، للاستهداف، ما يصعد من حدّة الحرب إلى مواجهة إقليمية، بين واشنطن وموسكو.

الكاتب ديفيد كلاود، رأى في تقريره، الذي نشرته صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، أن «فرص المواجهة تزداد لو قرر ترامب القيام بقصف جوي مكثف، وأمر باستخدام مقاتلات حربية لقصف عدد من الأهداف المتعددة في سوريا وليس فقط إطلاق صواريخ كروز من البحر الأبيض المتوسط كما فعل العام الماضي».

توقيت الهجوم، الذي سيبدأ، حسب ترامب خلال يومين، ربما تأخر بعد إعلان النظام السوري السماح لمفتشي الأسلحة الكيميائية الدخول إلى سوريا» وفقاً للكاتب الذي يؤكد أن ذلك «جاء في وقت ألغى فيه ترامب رحلة مقررة لأمريكا اللاتينية للإشراف على العملية في سوريا. واتصل مع رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث اتفقوا على عدم السماح باستخدام السلاح الكيميائي مرة أخرى، واقتراح عملية عسكرية مشتركة».

والتقى ترامب يوم الثلاثاء بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تستقبل بلاده أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط والتي سيكون لها دور كبير في العمل العسكري المقبل.

وأكد أمير قطر، على وحدة الموقف بين البلدين حول سوريا، قائلاً «لا يمكننا التسامح مع مجرم حرب، شخص قتل نصف مليون من شعبه».

ولاحظ الكاتب أن «لا واشنطن أو موسكو، راغبة بمواجهة مباشرة»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تحتفظ بألفي جندي لدعم الأكراد الذين يواجهون تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرق البلاد. ولديها خط ساخن لتجنب الإصطدام بالجو يعمل من قاعدة العديد في قطر».

وتابع : «لدى روسيا جنود أقل في سوريا، لا يتجاوز عددهم 2.000 جندي وحوالي 100 مقاتلة، ولهذا يقول الأمريكيون إنهم يستطيعون القيام بغارات جوية بدون التسبب بمواجهة عسكرية مع روسيا خاصة إن أبلغوا الروس بالهجوم مقدماً».

وحذر ترامب، روسيا، بأنها قد تواجه «عملا انتقاميا»، وأضاف «ستدفع الثمن الباهظ إن ثبت أنها أو أي دولة أخرى متورطة بالهجوم الكيميائي»، طبقاً لكلاود، الذي بين أن «قادة البنتاغون، يحثون ترامب، على ضرب المصانع التي يتم فيها تحضير مادة الكلور والعناصر الكيميائية الأخرى، والتي تستخدم ضد المدنيين في مناطق المعارضة».

وتوقع ديرك كوليت، المسؤول البارز السابق في البنتاغون أثناء إدارة باراك أوباما، كذلك، «ضرب الوحدات الأمنية التي قامت بالهجوم الكيميائي الأخير من خلال البراميل المتفجرة التي تلقيها المروحيات على مناطق المعارضة».

أما إيلان غولدبيرغ، الخبير في شؤون سوريا في مركز الأمن الأمريكي الجديد، فأوضح أن «من المحتمل قيام الولايات المتحدة بتحذير الروس مقدما، للقيام باستخدام الصواريخ لاستهداف منشآت النظام أو أي نوع منها».

ولو أقر ترامب الهجوم فسيصر قادة البنتاغون على استهداف المنظومة الدفاعية السورية والتي تضم نظام الدفاع الصاروخي أرض- جو (اس-400).

وسيكون المسؤولون في البنتاغون، مترددين بتحذير الروس مقدما خشية أن يقوموا بنقلها للقوات السورية ومساعدتهم على الرد. وربما لجأ الأمريكيون للتشويش على الرادارات واستخدموا المقاتلات التي تحلق على مستويات متدنية التي تحلق في الأجواء السورية منذ أربعة أعوام لم يتم إسقاط أي منها.

وقال كوليت: «نحن قادرون على التحكم بالمخاطر التي ستتعرض لها مقاتلاتنا».

ومن أجل تخفيف الخطر على المقاتلات يمكن أن تطلق الطائرات صواريخ أرض – جو ، بدون الحاجة للدخول إلى الأجواء السورية.

واستخدمت الطائرات الإسرائيلية هذه الصواريخ في السنوات الماضية وكان آخرها يوم الإثنين، في الهجوم على قاعدة جوية في وسط سوريا.

مسؤولون في البنتاغون أشاروا إلى إمكانية «استخدام الطائرات المرابطة في المنطقة في هجمات جوية واسعة».

ومن المتوقع أن تغادر حاملة الطائرات «هاري ترومان نورفولك» في فرجينيا ووجهتها الشرق الأوسط، ولكنها لن تصل إلى البحر المتوسط إلا بعد أسبوع.