﻿تاريخ الإدخار في معرض برليني

برلين ـ أ ف ب: يفاخر الألمان بمهاراتهم العالية في الإدخار بما يشمل فتح حسابات توفير مصرفية للأطفال منذ سنوات الدراسة الأولى والإقبال على التخفيضات واعتماد سياسات تقشفية… غير أنهم لا يدركون الإزعاج المترتب عن هذا المنحى حسب ما يظهـــره معرض في برلين.

ومنذ دخول القاعة الأولى في معرض «الإدخار فضيلة ألمانية» تستوقف الزوار مقالات صحافية نقدية لأكبر قوة اقتصادية في أوروبا يحمل بعضها عناوين مثيرة مثل «المشكلة الألمانية» و«ميركل ملكة التقشف».

ويوضح مدير متحف التاريخ الألماني في برلين ريتشارد غروس أن «الألمان لا يفهمون جيدا سبب هذا التهجم ولماذا بات هذا التنازع بهذه الحدة».

لا الحروب ولا الأزمات ولا معدلات الصرف المنخفضة تثني الأسر الألمانية عن ممارسة عاداتها في التوفير إذ ان معدل الادخار الصافي الذي يقرب من 10 ٪ من رواتب أفرداها، يبقى عند مستوى مرتفع منذ عقود رغم أنه ليس الأعلى في أوروبا.

وفي نهاية 2017 بلغت قيمة إدخارات الألمان سواء في المنازل أو المصارف حوالى 2270 مليار يورو على شكل ودائع أو سيولة، وفق تقرير للبنك المركزي الألماني.

ويوضح الأخصائي في التاريخ الاقتصادي ومفوض المعرض روبرت موشالا، أن «الفكرة لا تكمن في مدح أو ذم الإدخار. المقصود هو فتح نقاش في موضوع يعتبر من البديهيات في ألمانيا (…) الإدخار دخل في صلب حياة الألمان لدرجة أنه أصبح من عاداتهم».