﻿كبار السن يغزون شاشات التلفزيون

كان (فرنسا) ـ أ ف ب: بات مزيد من المنتجين يخصص أعماله التلفزيونية لجيل «طفرة الإنجاب» الذي تقدّم في العمر، وقد تكثفت الجهود في العام 2018 لإشراك هذه الفئة في برامج متنوعة.

لطالما كان أبناء هذا الجيل الذي شهد على تطور المشهد التلفزيوني مع معدّل خمس ساعات يوميا أمام الشاشات، غائبين عنها. لكن الوضع بدأ يتغير على ضوء القوة الشرائية التي يتمتعون بها وتجعلهم فريسة سهلة لبعض المروجين. وبات كبارالسن أكثر بروزا في المشهد التلفزيوني في بلدان عدة، كالولايات المتحدة وهولندا وفرنسا، حسب الإنتاجات التي عرضت هذا الأسبوع في الملتقى الكبير لأوساط التلفزيون «ام آي بي تي في» في مدينة كان الفرنسية.

وفي آب/أغسطس 2018، ستضفي مجموعة الإنتاج الهولندية «تالبا» صبغة بيضاء على المسابقة الغنائية الأكثر استقطابا للمشاهدين في العالم مع إطلاق « فويس سينيور» لمتسابقين طاعنين في السن، أكبر بكثير من هؤلاء المشاركين في أول إنتاج مشتق من البرنامج الأصلي «فويس كيدز» المخصص للأطفال.

ولفتت أنيليس نوست مديرة المبيعات في «تالبا» إلى أن «نسبة الكبار في السن تزداد في مجتمعاتنا وهم يشاهدون التلفزيون كثيرا. فلم لا نبرزهم؟»

وتكثف «تالبا» الجهود لتسليط الضوء على هذه الفئة العمرية وقد أنتجت «جولة حول العالم في سن الثمانين» اصطحبت فيها ثمانية من كبار السن ممن لم يسافروا من قبل إلى وجهات بعيدة.

وأكدت نوست أن هذه المساعي تؤتي ثمارها لأن هذه الانتاجات «ظريفة لكنها مؤثرة في الوقت عينه. وهؤلاء الأشخاص معروفون بصراحتهم في التطرق إلى تجاربهم الخاصة».

ويجري الإعداد في الولايات المتحدة لمسلسل « فياغرا داييريز» الذي يروي المغامرات العاطفية لإمرأة في عقدها السادس تركها زوجها.

وقد اختار أيضا منتجون أمريكيون نجوما كبارا في السن، مثل الملاكم السابق جورج فورمان (69 عاما) الذي يصطحب المشاهدين في رحلة إلى آسيا وسفرات إلى أوروبا. ومن المرتقب اعتماد هذا البرنامج في 16 بلدا عما قريب، حسب منتج هذا العمل.

وغزو كبار السن للشاشات «مثير للحماسة» حسب كارولين يون الأستاذة المحاضرة في أصول التسويق التي نشرت كتابا عن «المستهلك المتشيّخ».

وأوضحت أن الكبار في السن «غالبا ما يركزون على التجارب الإيجابية في حياتهم أكثر من الفئات العمرية الأخرى» وهم قد يضفون «لمسة إيجابية» على البرامج تنعكس على الأجيال الأخرى ويحبذها المنتجون.