﻿في أول أسبوع للموضة في السعودية: ممنوع حضور الرجال… والمصورين!

الرياض ـ أ ف ب: انطلق في المملكة العربية السعودية التي تشهد اصلاحات اجتماعية كبيرة، الثلاثاء «اسبوع الموضة العربي» الذي تستضيفه للمرة الأولى مع عروض أزياء يقتصر الحضور فيها على النساء.

وكان «اسبوع الموضة العربي» ينظم حتى الآن في دبي. لكنه بات يقام في الرياض من دون مصورين وبحضور النساء فقط. ويستمر الحدث أربعة ايام.

ويشارك مصممون أجانب كبار كالفرنسي جان بول غوتييه والإيطالي روبرتو كافالي في هذا الحدث إلى جانب مصممين محليين مثل السعودية أروى البناوي، التي تلقى تصاميمها رواجا في المنطقة. وهي تقدم مجموعة تحمل اسم «سوتبل ومان».

وقالت الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، الرئيسة الفخرية للحدث المقام في فندق ريتز-كارلتون في الرياض بحضور الكثير من المصممين والمؤثرين والمسؤولين في أوساط الموضة ان ثمة اهتماما بالموضة في المملكة العربية السعودية، مشددة على ان مجلس الموضة فيها يسعى إلى الإرتقاء بصناعة الأزياء في السعودية إلى مستوى غير مسبوق.

ومن المقرر إقامة هذا الحدث مرة ثانية في تشرين الاول/اكتوبر المقبل في حين ستستضيف دبي نسختها من «أسبوع الموضة العربي» بين التاسع والثاني عشر من أيار/مايو المقبل.