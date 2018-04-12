ماي تجتمع بالحكومة البريطانية لاتخاذ قرار بشأن سوريا

لندن: ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجتمع بحكومتها الخميس، لاتخاذ قرار بشأن استجابة بريطانيا للهجوم الكيماوي المزعوم في سوريا.

وبحسب الهيئة ، سينظر الوزراء في خيارات لدعم العمل العسكري الذي لوحت به الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وكانت ماي أعلنت استعدادها لاتخاذ إجراء ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد “دون العودة أولاً للبرلمان البريطاني”.

وقالت ماي: “جميع المؤشرات تدل على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن الهجوم”. (د ب أ)