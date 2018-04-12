استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على غزة

غزة: ذكر تقرير إخباري أن فلسطينياً استشهد وأصيب آخر جراء قصف إسرائيلي على شرق حي الشجاعية بقطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء (صفا) الفلسطينية بأن القصف أسفر عن استشهاد شاب (31 عاماً) وإصابة آخر بجروح متوسطة.

يأتي هذا بعد ساعات من عدة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية ليل الأربعاء/الخميس على قطاع غزة وسط توتر متزايد منذ أسبوعين.

وقالت مصادر فلسطينية إن الغارات استهدفت موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس″ وسط قطاع غزة ما خلف أضراراً مادية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف أطراف قطاع غزة الأربعاء بقذائف مدفعية استهدفت نقطة رصد تابعة لكتائب القسام وأراضي زراعية شرق مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف المدفعي جاء بعد تفجير عبوة ناسفة تم زرعها قرب السياج الفاصل ضد آلية هندسية في الجانب الإسرائيلي من السياج دون وقوع إصابات.

واستشهد 30 فلسطينياً وأصيب أكثر من 3 آلاف آخرين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من الشهر الماضي. (د ب أ)