ادعاء لوس أنجليس ينظر في قضية اعتداء جنسي ضد الممثل كيفن سبيسي

لوس أنجليس: قال متحدث باسم الادعاء في لوس أنجليس يوم الأربعاء، إن المدعي ينظر قضية اتهام بالاعتداء الجنسي ضد الممثل كيفن سبيسي.

واستبعد سبيسي، الحاصل على الأوسكار، من مسلسل (هاوس أوف كاردز) الذي تعرضه شركة نتفليكس للترفيه العام الماضي بعد اتهامه بسوء السلوك الجنسي.

وقال المتحدث كريج ريزلنج إن مكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس قدم القضية إلى ممثلي الادعاء يوم الخامس من أبريل/نيسان الجاري.

ولم يرد محامي سبيسي أو المتحدثة باسمه على الفور على طلبات للتعقيب.

واتهم أكثر من 30 رجلاً سبيسي بالتحرش الجنسي. واعتذر سبيسي لأحد متهميه ولكنه استبعد من فيلم (أول ذا موني إن ذا ورلد) ومسلسل (هاوس أوف كاردز).

وكانت شبكة إن.بي.سي نيوز أول من أورد يوم الأربعاء تقديم قضية الاعتداء الجنسي ضد سبيسي. (رويترز)