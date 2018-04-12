عباس يجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام
رام الله: جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام، يقر آلية دولية متعددة لرعاية محادثات السلام مع إسرائيل.
جاء ذلك في كلمته، خلال افتتاح مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي، في رام الله.
وقال عباس: “لن نقبل من الأمريكيين أي شيء بعد اعتراف (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل”.
وأضاف: “الحق والتاريخ يثبت أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، والحواجز الإسرائيلية ستزول ليصل الجميع إلى بيت المقدس″.
وتابع: “من أجل القدس أوقفنا الاتصالات السياسية مع أمريكا”.
ودعا الرئيس الفلسطيني العرب والمسلمين إلى زيارة القدس، لكسر الحصار عنها.
وأشار إلى أن “زيارة السجين ليست تطبيعاً مع السجان، ولا بد من دعم القدس وأهلها وزيارتهم”.
ورفض عباس أي حديث عن وطن بديل للفلسطينيين، قائلاً: “لا وطن بديل ونحن هنا باقون في فلسطين”.
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، بحضور شخصيات من 57 دولة، ويتواصل على مدار يومين.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، قرر ترامب، الاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار غضباً واسعاً على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، وتنديداً دولياً واسعاً.
وعقب قرار ترامب، دعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، يقر آلية دولية متعددة لرعاية محادثات السلام مع إسرائيل، بحيث لا تكون واشنطن وحدها هي الراعية لعملية السلام.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. (الأناضول)
يا سيد عباس
مؤتمر دولى جديد لتحليل المفاوضات و نضيع عمرا مع وعود وأحلام ووهم يباع لشعب فلسطين أو لمن يمشى خلفكم من شعب فلسطين. فى نفس الوقت تطالب بسحب سلاح المقاومة لتصبع غزة مثل الضفة الغربيه.
الضفة المكبلة بالتنسيق الأمنى حيث يحمى الفلسطينيون الجنود والمستوطنين حين غقتحامهم لقتل وسحل الفلسطينين و حيث لا يتحرك أشاوسك ويختبئون كى لا يصورهم أحد وهم يتفرجون على شعبهم وهو يسحل.
يا سيد عباس يا من لا تحترم أنت وكل من حولك أدمية أهل غزة و تمعن فى إذلالهم إرضاء لإسرائيل و التى حتى تعلن رفضها عروض صديقهم الحميم حسين الشيخ قبل شهر بقطع الرواتب و إرسائي التى تقول أنك تريد بهذا دفع الوضع لحرب على غزة.
يا سيد عباس
أنت من جعلت القضيه الفلسطينيه بلا أنياب و كل عاقل يعلم أنه بلا قوة تقاوم الإحتلال تضيع الأرض مها كانت العود من العم سام وغام.
بتنسيقك الأمنى أصبحنا أكثر إحتلال مريح فى تاريخ البشريه و كيف لهم أن لا يتمادوا و يفعلوا بنا كل الأفاعيل.
لكنك لست من يتحمل المسئوليه عن كل هذا بشكل رئيسي و لكن يتحملها كل من يهلل لك و يطبل لك بتعصب تنظيمى, جعل التنظيم هو الوطن وأصبح الوطن وقود التنظيم وجعل الوطن شعارات وأصبحت فيه المقاومه المشروعه فقط شموع ودبكه وأصبح الفدائيون أغنية وأصبحت فية المقاومه إرهاب.
أنت يا سيد عباس و حسين الشيخ و ماجد فرج و عزام الأحمد أكثر من أضر بفلسطين و حقوقها وأنتم تعلمون و لا أدرى بماذا يضغط عليكم الإحتلال والخيارات مفتوحه!