جمعية مغربية تدعو للتحقيق في ادعاءات “تعذيب” تعرض لها قائد حراك الريف

الرباط: دعت جمعية مغربية غير حكومية، مساء الأربعاء، إلى فتح تحقيق حول ادعاءات “تعذيب” تعرض لها، ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف.

جاء ذلك في بيان لجمعية “الحرية الآن” ( غير حكومية)، قال إن “الرأي العام تابع بذهول وصدمة ما كشف عنه ناصر الزفزافي أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال جلسة الاستماع له الثلاثاء”.

وبحسب البيان فإن “الزفزافي كشف عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي نال من كرامته الانسانية، ومن ذلك إخضاعه لعملية إهانة ممنهجة”.

وطالبت الجمعية “البرلمان خلق لجنة للتقصي حول شروط الاعتقال التي خضع لها معتقلو حراك الريف”، كما دعت الدولة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين.

ويحاكم الزفزافي، وأكثر من 50 آخرين من نشطاء “حراك الريف” الموقوفين بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للمملكة”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2016 إلى غاية منتصف السنة الماضية، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)،احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر الماضي أعفى العاهل المغربي أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمدينة الحسيمة.

وتواجه قوات الأمن المغربية اتهامات من منظمات حقوقية دولية بينها “هيومن رايتش ووتش” الأمريكية، و”العفو الدولية”، حول “استخدام القوة فض الاحتجاجات السلمية، وانتهاك حرية التجمع، وتعريض محتجين للتعذيب”.

وفي بيان سابق، انتقدت الحكومة المغربية تقارير دولية بخصوص حقوق الإنسان في البلاد، وخصوصا ما يتعلق منها بـ”حراك الريف”، وقالت إنها “تعبر عن رفضها” لبعض ما جاء في هذه التقارير “من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة”.(الأناضول)