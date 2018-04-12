مايك بومبيو يتعهد بتبني توجه أكثر تشدداً تجاه روسيا

واشنطن: تعهد رئيس المخابرات المركزية الأمريكية والمرشح لتولى منصب وزير الخارجية مايك بومبيو بتبني توجه أكثر تشدداً تجاه روسيا، وذلك في تعليقات مكتوبة قبل جلسة تأكيد توليه منصب وزير الخارجية الخميس أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وكتب بومبيو في تعليقات قدمها للجنة” روسيا مستمرة في التصرف بعدوانية، كانت نتيجة أعوام من السياسة المتسامحة تجاه هذه العدوانية. هذا الأمر انتهى الآن”.

وأضاف” قائمة ما ستفعله هذه الإدارة لزيادة تكلفة ما سيدفعه فلاديمير بوتين( مقابل عدوانية روسيا) طويلة”.

وأوضح بومبيو” نحن نعيد بناء جيشنا القوي بالفعل ونستفيد من جديد من رادعنا النووي. لقد فرضنا عقوبات صارمة وطردنا عدداً من الدبلوماسيين ورجال الاستخبارات الروس من أمريكا أكثر من أي وقت منذ الحرب الباردة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عزل وزير الخارجية ريكس تيلرسون من منصبه في منتصف آذار/مارس الماضي، لينتهي بذلك علاقة متوترة بينهما استمرت 13 شهراً، ورشح ترامب بومبيو لخلافة تيلرسون. (د ب ا)