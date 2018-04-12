العراق: مقتل 4 مدنيين بعد هجوم لتنظيم “الدولة” شرقي قضاء الشرقاط



الشرقاط: أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية الخميس، مقتل أربعة مدنيين وإصابة أربعة آخرين بعد هجوم شنه عناصر من تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) شرقي قضاء الشرقاط.

وقال المصدر، إن “عناصر من داعش تسللوا فجر اليوم إلى قرية أسديره شرقي قضاء الشرقاط (110 كلم شمالي تكريت) وتعرضوا لإحدى النقاط الأمنية، وبعد خروج أهل القرية لدعم القوات الأمنية لملاحقة المسلحين انفجرت عبوات ناسفة في عدد من المواطنين، ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى من المدنيين وإصابة أربعة آخرين”.

ولفت المصدر إلى أن قيام المسلحين بزرع عبوات ناسفة، على الطرق ثم الانسحاب سريعاً بهدف الإيقاع بالقوات الأمنية أو المدنيين الذين يلاحقونهم يعد أسلوباً جديداً يتخذه المسلحون.

وما زالت مناطق شمال محافظة صلاح الدين وجنوب الموصل تشهد هجمات تنفذها خلايا تنظيم داعش في هذه المناطق، وذلك رغم إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي القضاء عسكرياً على تنظيم داعش في البلاد. (د ب أ)