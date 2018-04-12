أنجلينا جولي وبيل غيتس يتصدران قائمة الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم

لندن: تصدرت الممثلة الأمريكية انجلينا جولي ورجل الأعمال بيل غيتس قائمة الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.

وأظهر استطلاع شركة يوجوف، المعنية بأبحاث السوق، ومقرها لندن، أن جولي وغيتس تفوقاً على مشاهير مثل بارك وميشيل أوباما وأوبرا وينفري وحتى الزعيم الروحي للتبت الدالاي لالما.

وتشمل القائمة 20 رجلاً و20 سيدة، قام 37 ألف مواطن باختيارهن في 35 دولة.

وجاء بعد جيتس في قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ثم الممثل جاكي شان ورئيس الصين شي جين بينغ.

في حين شملت قائمة السيدات الأكثر إثارة للأعجاب ميشيل أوباما والإعلامية أوبرا وينفري والملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وتغيرت النتيجة لدى إصدار النتيجة لكل دولة بمفردها، حيث تصدر أوباما قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب يليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في أمريكا.

وبالنسبة للنساء، تصدرت ميشيل أوباما قائمة السيدات الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا تليها أوبرا وينفري ثم الملكة إليزابيث الثانية.

كما نشرت شركة يوجوف رسماً بيانياً لنسبة الإعجاب بأوباما وترامب في كل دولة، وجاء ترامب في المرتبة الـ17 وسبقه أوباما في كل الدول التي شملها الاستطلاع ما عدا روسيا . (د ب ا)