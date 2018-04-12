   “التايمز″ لترامب: استخدم العقل بدلاً من “تويتر”

لندن-”القدس العربي”: طالبت صحيفة التايمز البريطانية، في افتتاحيتها طالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام العقل بدلاً من موقع تويتر، فيما يخص الوضع السوري، في تعليقها على تغريدة نشرها الأربعاء، على حسابه على موقع تويتر ، أن الصواريخ “قادمة” إلى سوريا، ودعا فيها روسيا إلى “الاستعداد”.

وقالت الصحيفة ان “تغريدة ترامب الأربعاء قد يكون لها اثر مقبول في أوهايو، ولكن في موسكو فإنها سوف تثير السخرية”، وأضافت “في عام 2018 العالم ليس منقسماً إلى معسكرين، لكنه ليس أكثر أمناً”، لأن الولايات المتحدة وروسيا، برأي الصحيفة، يقودهما شخصان “هشان”،يعانيان مشاكل داخلية تمنعهم من التفكير بالشأن الخارجي، حيث ترى الصحيفة إن النظام السوري يجب ان يعاقب على انتهاكاته الكيميائية،التي ستتكرر حتماً اذا مرت دون عقاب.

وأيدت الصحيفة، القرار الذي اتخذته رئيسة الوزراء البريطانية، بدعم أي عمل عسكري مشترك، داعية الأطراف الداعمة للضربة العسكرية للتأني حتى لا تكون سبباً في تدمير العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وأطراف أخرى .