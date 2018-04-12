مدافع يوفنتوس يتهم ريال مدريد بتقديم رشوة للحكم الإنكليزي ـ (فيديو)



“القدس العربي”:

أعرب مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني عن غضبه بطريقة مُبالغ فيها، من قرار الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر، باحتسابه ركلة جزاء لمصلحة ريال مدريد، في آخر لحظات معركة إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، التي استضافها ملعب “سانتياغو بيرنابيو” وانتهت بفوز البيانكونيري بثلاثية مقابل هدف.

وكان فريق السيدة العجوز قاب قوسين أو أدنى، لاستكمال المباراة مع الميرينغي للأشواط الإضافية، بتقدمه في قلب “البيرنابيو” بثلاثة أهداف نظيفة حتى آخر ثواني الوقت المحتسب بدل من الضائع، قبل أن يُشير الحكم الدولي الإنكليزي، بمنح فاسكيز ركلة جزاء، لتعرضه لإعاقة من الظهر من قبل المغربي المهدي بنعطية، ليُسجل منها كريستيانو رونالدو هدف صعود فريقه للدور نصف النهائي.

وفي خضم موجة اعتراض نجوم اليوفي على قرار الحكم، وفي مقدمتهم الحارس المُخضرم جيجي بوفون، الذي نال البطاقة الحمراء، لاعتراضه الحاد جدًا، التقطت عدسات المصورين في نفس الأثناء المدافع كيليني وهو يُشير نحو رونالدو وبقية لاعبي الريال بيده، متعمدًا اتهامهم بالرشوة كما عبر بحركة اليد التي لا تحتاج أي لغة للترجمة.

ومن المتوقع أن يتناول الإعلام الإسبانية هذه اللقطة المُسيئة والمُشينة في حق ممثلهم الوحيد في نصف نهائي دوري الأبطال، ما قد يلفت انتباه الاتحاد الأوروبي “يويفا” لتوجيه تهمة “السلوك السيئ” للمدافع الثلاثيني، لتشكيكه في نزاهة الحكم والمنافس، لكن إلى الآن.. لم يَصدر أي بيان رسمي من قبل اليويفا.