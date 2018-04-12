القبض على زوج جينيل إيفانز السابق (صور)

لندن – “القدس العربي”

تمّ القاء القبض على كورتلاند روجرز، زوج الممثلة العالمية جينيل إيفانز، بتهمة الاتجار في المخدرات وبيعها وتوزيعها، وذلك ليلة الثلاثاء، بحسب موقع “دايلي مايل”.

وقُبض على كورتلاند سابقاً في تشرين الثاني الماضي، نظراً لحيازته البوبرينورفين النالوكسون الذي يستخدم عادة لعلاج إدمان المواد الأفيونية.

من ناحيتها علّقت جينيل إيفانز نجمة مسلسل “Teen Mom” على الأمر قائلة: “ليس من المستغرب، هذا كل ما يجب أن أقوله”.

وتجدر الإشارة إلى أن إيفانز وكورتلاند سبق لهما الزواج منذ عام 2012 إلى عام 2014 من دون إنجاب أطفال، قبل أن تتزوج من ديفيد إيسون عام 2017.