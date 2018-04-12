زوكربيرغ يحاول نقل الأزمة إلى “أبل”

واشنطن – “القدس العربي”

هاجم مارك زوكربيرغ مرة أخرى “أبل” ورئيسها التنفيذي تيم كوك خلال جلسة الاستماع التي حضرها أمام الكونغرس، في حال سأله المشرعون.

وظهر هذا الأمر لافتاً من ورقات الملاحظات التى وضعها أمامه، والتي صورها مصور وكالة انباء “اسوشيتد برس″ اندي هيرنك، وتم نشرها على الإنترنت من قبل محرر CBS، ستيفان بيكت.

وتلك الملاحظات احتوت على نقاط متعلقة بشركة أبل والتطبيقات التي تسيء استخدام بيانات مستخدمي هواتف الآيفون، وكان من المتوقع أن يضرب زوكربيرغ مثالا بهذا الأمر إذا تم توجيه أسئلة له متعلقة بأبل.

من الجدير بالذكر أن كل من مؤسس فايسبوك مارك زوكربيرغ والمدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك تبادلا الاتهامات حول الخصوصية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبدأ الأمر عندما سُئل كوك عما سيفعله إذا واجه المشاكل التى يواجهها موقع فايسبوك بعد فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” فى مقابلة أجراها الشهر الماضي مع موقع “ريكود”، وقال أنه لن يكون في هذا الموقف. كما شكك كوك في طريقة التعامل مع بيانات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد زوكربيرغ على هذا الأمر: “كيف يمكن لشركة مثل أبل التي تفرض رسوماً على مستخدميها، أن تقول إنها تهتم بعملائها”، ورفض مؤسس الشبكة الاجتماعية الكبرى بشكل واضح أفكار كوك حول فايسبوك.