خطاب الكراهية يتكرر .. دعوات لإبادة المسلمين عبر فيسبوك في سريلانكا

لندن – “القدس العربي”: اتهمت صحيفة لوموند الفرنسية فيسبوك، بإهمال خطابات كراهية تبث عبر صفحاته ضد المسلمين في سريلانكا كما حصل في مينامار سابقاً.

وقالت الصحيفة ان نشطاء من سريلانكا نبهوا فيسبوك إلى انتشار رسائل تحض على القتل ضد الأقلية المسلمة.

كما ورد في رسالة نصها “أبيدوا جميع المسلمين، حتى الأطفال الرضع ، فكلهم (كلاب)”.

إلا ان إدارة فيسبوك لم تعتبر الامر انتهاكاً للمعايير حسبما نقل الصحافيان في لوموند هارولد تيبوت وبرينو فيليب، وعليه فقد قررت الحكومة السريلانكية منع الوصول إلى فيسبوك في أنحاء البلاد لأيام عدة علها تساهم في القضاء على هذه الظاهرة، وكبح أعمال عنف هذا القرار، ما دفع فيسبوك في آسيا للتوجه إلى كولومبو للاجتماع مع الحكومة وممثلي المجتمع المدني، حيث وعد فيسبوك باستخدام المزيد من مدققي المحتوى الذين يتحدثون اللغات المحلية، واعتبر مدير مركز البدائل السياسية بسريلانكا بايكياسوثي سارافاناموتو أن فيسبوك ما هو إلا “منصة تردد خطاب الكراهية”.